НФБР: Иванов и Созонов признаны лучшими бадминтонистами года

Победителем стала мужская пара Владимир Иванов и Иван Созонов. В номинации «Прорыв года» первенствовал Георгий Карпов.



В 2016 году Иванов и Созонов завоевали первую в истории СССР и России золотую медаль на неофициальном чемпионате мира YONEX All England Open. Также они стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы и вошли в восьмёрку сильнейших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.



Карпов завоевал три бронзовые медали — две на юношеском первенстве Европы и одну — на взрослом чемпионате России.

Награждение состоится на Кубке России, который пройдёт 26—29 января в Раменском.