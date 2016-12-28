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28 декабря 2016, 14:29 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

НФБР: Иванов и Созонов признаны лучшими бадминтонистами года

Национальная федерация бадминтона России объявила имена лучших игроков по итогам года.

Победителем стала мужская пара Владимир Иванов и Иван Созонов. В номинации «Прорыв года» первенствовал Георгий Карпов.

В 2016 году Иванов и Созонов завоевали первую в истории СССР и России золотую медаль на неофициальном чемпионате мира YONEX All England Open. Также они стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы и вошли в восьмёрку сильнейших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Карпов завоевал три бронзовые медали — две на юношеском первенстве Европы и одну — на взрослом чемпионате России.
Награждение состоится на Кубке России, который пройдёт 26—29 января в Раменском.
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