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08:10 (мск), источник: ТАСС

Экипаж «Тойоты» с Алонсо выиграл гонку «6 часов Спа», Петров и Алешин — шестые

ФРАНКОРШАМ /Бельгия/, 5 мая. /ТАСС/. Экипаж «Тойоты» в составе действующего пилота «Формулы-1» испанца Фернандо Алонсо, японца Казуки Накаджимы и швейцарца Себастьяна Буэми стал победителем первого этапа суперсезона чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «6 часов Спа» в классе LMP1.

Источник: РИА "Новости"

«Так приятно оказаться сегодня на подиуме, сказал Алонсо. — Для меня получился фантастический дебют в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Слаженная работа команды привела к этой победе. Мои напарники уже в начале гонки облегчали мне задачу».

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Второе место занял экипаж «Тойоты» под управлением британца Майка Конвэя, японца Камуи Кобаяши и аргентинца Хосе Марии Лопеса. Третьим стал экипаж команды Rebellion в составе немца Андре Лоттерера, швейцарца Нила Джани и бразильца Бруно Сенны.

Экипаж команды SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина, которые выступали на российском прототипе BR1, финишировал шестым.

Победу в классе LMP2 одержал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе россиянина Романа Русинова, французов Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы. В классе LM GTE Pro победил экипаж «Форда» (немец Стефан Мюке, француз Оливер Пла, американец Билли Джонсон), в классе LM GTE Am победу праздновал экипаж «Астон Мартин» (канадец Пол Далла Лана, португалец Педро Лами, австриец Матиас Лауда).

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«Шестое место — хороший задел»

По словам Алешина, гонка была долгой и трудной, но, несмотря на это, удалось добиться хорошего результата. «Это первая гонка для новой команды, новой машины. Сам факт того, что мы финишировали на шестом месте — это хороший задел, — отметил он. — Для нас эта гонка стала положительным опытом, впереди легендарная гонка «24 часа Ле-Мана».

Кроме того, добавил пилот, прототип BR1 под управлением француза Стефана Сарразена и россиян Матевоса Исаакяна и Егора Оруджева, которые долгое время удерживали четвертое место, мог претендовать на подиум. На последнем часе гонки находившийся в тот момент за рулем Исаакян попал в аварию и экипаж вынужден был завершить борьбу.

«Пилот не справился с управлением, — сказал ТАСС представитель команды. — Скорость на этом участке [в повороте «Красная вода"] около 300 км/ч, машину занесло и отбросило в отбойник. Пилот жив и самостоятельно покинул автомобиль».

В беседе с журналистами Оруджев отметил, что предстоит проанализировать все моменты поведения машины. «Впереди много работы, будем двигаться дальше», — сказал он.

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Готовность BR1

Исполнительный директор SMP Racing Дмитрий Белоусов сказал журналистам, что гонка продемонстрировала готовность российского прототипа BR1 к гонке «24 часам Ле-Мана».

«Ожидания полностью оправдались, — сказал Белоусов. — В целом мы заранее знали, что будем сегодня терять темп по сравнению с другими частными машинами, поскольку использовали аэродинамический комплект для подготовки к “24 часам Ле-Мана”. Рассчитывали, что отставание будет чуть меньше, чем оказалось на самом деле. Однако ехали на равных с командой Rebellion».

«Готовность к “24 часам Ле-Мана” намного выше, чем была до этой гонки», — констатировал Белоусов.

Второй этап суперсезона — марафон «24 часа Ле-Мана» — пройдет с 16 по 17 июня.
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