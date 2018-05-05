Экипаж Алонсо выиграл «6 часов Спа», Русинов — первый в категории LMP2

Источник: РИА "Новости"

Вторыми финишировали Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес, начинавшие гонку с пит-лейна. Таким образом, заводская команда «Тойоты» завоевала победный дубль. Третье место занял экипаж Rebellion Racing в составе Андре Лоттерера, Нила Яни и Бруно Сенны.

Лучший экипаж SMP Racing — Виталий Петров и Михаил Алёшин — занял шестое место. Ещё один автомобиль российской команды до финиша не добрался — Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен, несмотря на старт с последнего места и штраф за превышение скорости на пит-лейне, сражались за подиум, но за час до окончания гонки Исаакян вылетел в отбойник и разбил машину.

В классе LMP2 победу одержал экипаж Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы из G-Drive Racing. На финише российская команда более чем на 20 секунд опередила ближайших преследователей из Jackie Chan DC Racing. Третье место занял экипаж Signatech Alpine Matmut.

В категории LMGTE Pro победу одержал экипаж Ford Chip Ganassi Team UK в составе Штефана Мюке, Оливье Пла и Билли Джонсона. В классе LMGTE Am сильнейшими стали Пол Далла Лана, Педро Лами и Матиас Лауда из Aston Martin Racing.