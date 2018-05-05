Экипаж Алонсо выиграл «6 часов Спа», Русинов — первый в категории LMP2
Экипаж Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Казуки Накадзимы одержал победу в гонке «6 часов Спа», первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Экипаж Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Казуки Накадзимы одержал победу в гонке «6 часов Спа», первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Вторыми финишировали Майк Конвей, Камуи Кобаяси и
Лучший экипаж SMP Racing — Виталий Петров и Михаил Алёшин — занял шестое место. Ещё один автомобиль российской команды до финиша не добрался — Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен, несмотря на старт с последнего места и штраф за превышение скорости на
В классе LMP2 победу одержал экипаж Романа Русинова,
В категории LMGTE Pro победу одержал экипаж Ford Chip Ganassi Team UK в составе Штефана Мюке, Оливье Пла и Билли Джонсона. В классе LMGTE Am сильнейшими стали Пол Далла Лана, Педро Лами и Матиас Лауда из Aston Martin Racing.
Следующим этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость станет марафон «24 часа Ле-Мана», который пройдёт