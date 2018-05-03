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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гонщик NASCAR отстранён от выступлений из-за положительного теста на наркотики

Гонщик NASCAR Спенсер Галлахер был отстранён от соревнований из-за употребления наркотиков, сообщает Autosport.

Галлахер в нынешнем сезоне выступал в серии NASCAR Xfinity Series и на прошлой неделе одержал победу в гонке в Талладеге.
В данный момент неизвестно, на какой срок остранён гонщик. По словам спортсмена, он принимал наркотические вещества только один раз и незамедлительно согласился принять участие в реабилитационной программе. О том, кто заменит Спенсера Галлахера в составе команды GMS Racing, будет объявлено позднее.

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