Гонщик NASCAR отстранён от выступлений из-за положительного теста на наркотики

Галлахер в нынешнем сезоне выступал в серии NASCAR Xfinity Series и на прошлой неделе одержал победу в гонке в Талладеге.

В данный момент неизвестно, на какой срок остранён гонщик. По словам спортсмена, он принимал наркотические вещества только один раз и незамедлительно согласился принять участие в реабилитационной программе. О том, кто заменит Спенсера Галлахера в составе команды GMS Racing, будет объявлено позднее.