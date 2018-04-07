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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Русская сенсация в Ф-2: Маркелов стартовал последним и приехал на подиум

На старте сезона Формулы-2 Артём Маркелов пробился с задних рядов на третье место — и рассказал все подробности выдающейся гонки.

Источник: РИА "Новости"

Российский пилот Формулы-2 Артём Маркелов начал новый сезон выдающимся прорывом с последнего места на третью позицию. Ещё до старта гонки, казалось, надежд на хороший результат нет: заглох двигатель, и гонщику пришлось стартовать с пит-лейна самым последним. Но феноменальный пилотаж и десятки красивых обгонов привели российского гонщика на третье место.

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Сразу после заезда гонщик команды Russian Time рассказал, как проходила гонка, какой была тактика и как он чуть не отвоевал второе место.

— Начнём по-порядку. Расскажите, что случилось в квалификации?
— Квалификация была очень плохая. Пытались как-то настроить машину после практики, в которой у нас возникли проблемы с электроникой. Не очень получилось на первом комплекте резины, и на втором не выжали максимум из машины. Ещё была ошибка в последнем повороте. Если бы не она, может, в десятку попал бы. Но тогда, может, и не был бы на подиуме сегодня. Так что я рад тому, как всё сложилось.

 — Нервничали, когда перед стартом заглох двигатель?
— Всегда переживаешь, но в прошлом году я переживал больше, чем сейчас. Конечно, когда двигатель глохнет — нервничаешь. Даже когда у нас был пит-стоп, очень волновался, что заглохну во время выезда, как в Хересе в прошлом году. Старался всё сделать по максимуму.

— Расскажите подробнее о своей стратегии.
— Стратегия заключалась в том, чтобы стартовать на жёстких шинах и перейти на мягкий состав. Хотели заехать на пит-стоп пораньше, чтобы нагнать круги на «софте» — у нас на нём всё хорошо получалось. Но когда началась деградация у других пилотов и все они поехали в боксы, мы бы попали в трафик. Поэтому решили заехать на 16-м круге, и это хорошо сработало.

— Вы совершили огромное количество обгонов. Какой запомнился больше всего?

— Самый запоминающийся момент — борьба с Джеком Эйткеном и Максом Гюнтером. Мы боролись в очень скоростных поворотах, а ещё надо было сохранить резину, и всё это накладывалось одно на другое.


Начали бороться в шестом повороте, мою машину начало заносить, Макс вообще вылетел. Потом он вернулся, и мы продолжили уже в восьмом повороте. Было по-настоящему тяжело, опасно.

 — Когда вы доехали до восьмого места, не было мыслей сбавить темп и сохранить позицию и реверсивный поул? Всё-таки при старте с пит-лейна это уже был бы отличный результат.
— Это гонки, здесь всё возможно — может и 15 машин убраться: в Монако как-то все в одном повороте «сложились». Главное было расслабиться, не терять надежду и продолжать бороться.

— На последних кругах вы боролись за второе место с Сетте Камарой.
— Я вообще думал бороться за первое, просто кругов не хватило (смеётся)! Очень напряжённая была борьба, потому что никто из нас не хотел «убраться», к тому же меня сзади поджимал Александр Албон. И на последнем круге мы были очень близко друг к другу. Я пытался обогнать с DRS, почти получилось, но Камара меня перехитрил.

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— Перехитрил?
— Я начал обгонять Сетте Камару в первом повороте и обогнал, но рано «открылся» и он залез обратно внутрь. На выходе уже не получилось ничего сделать — ни перекрестить, ничего. Сзади уже подъехал Албон. Я пытался догнать Сетте слипстримом перед четвертым поворотом — не получилось. Потом вместе проехали змейкой шестой-седьмой повороты, в восьмом у меня был лучше выход, подъехали к десятому — у меня был DRS, но тоже ничего не получилось — не хватало прямой и скорости. Потом старался побыстрее выехать из 13-го поворота, чтобы обогнать в слипстриме, но тоже не хватило скорости.

— Многие зрители отмечали, что ваше выступление стало самым зрелищным моментом гонки. Мол, если бы не вы, смотреть вообще не на что было бы.
— Да я вообще каждую гонку делаю шоу. Командная тактика такая — сделать шоу: заглохнуть на старте, дать всем фору… (смеётся) Но мы здесь, и я очень рад результату. Команда поддержала меня, мы проделали за этот уик-энд очень большую работу.

 — Во время гонки жарко было?

— Здесь всегда жарко. Я ещё отключил воду, чтобы не отвлекаться. Плюс она была уже очень горячая — пить практически невозможно.

Зато лимонад на подиуме мне понравился, а некоторым людям — не очень (смеётся).

Светлана Амеличкина

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