Русская сенсация в Ф-2: Маркелов стартовал последним и приехал на подиум
На старте сезона Формулы-2 Артём Маркелов пробился с задних рядов на третье место — и рассказал все подробности выдающейся гонки.
На старте сезона Формулы-2 Артём Маркелов пробился с задних рядов на третье место — и рассказал все подробности выдающейся гонки.
Российский пилот Формулы-2 Артём Маркелов начал новый сезон выдающимся прорывом с последнего места на третью позицию. Ещё до старта гонки, казалось, надежд на хороший результат нет: заглох двигатель, и гонщику пришлось стартовать с
Сразу после заезда гонщик команды Russian Time рассказал, как проходила гонка, какой была тактика и как он чуть не отвоевал второе место.
— Начнём
— Квалификация была очень плохая. Пытались
— Нервничали, когда перед стартом заглох двигатель?
— Всегда переживаешь, но в прошлом году я переживал больше, чем сейчас. Конечно, когда двигатель глохнет — нервничаешь. Даже когда у нас был
— Расскажите подробнее о своей стратегии.
— Стратегия заключалась в том, чтобы стартовать на жёстких шинах и перейти на мягкий состав. Хотели заехать на
— Вы совершили огромное количество обгонов. Какой запомнился больше всего?
— Самый запоминающийся момент — борьба с Джеком Эйткеном и Максом Гюнтером. Мы боролись в очень скоростных поворотах, а ещё надо было сохранить резину, и всё это накладывалось одно на другое.
Начали бороться в шестом повороте, мою машину начало заносить, Макс вообще вылетел. Потом он вернулся, и мы продолжили уже в восьмом повороте. Было
— Когда вы доехали до восьмого места, не было мыслей сбавить темп и сохранить позицию и реверсивный поул?
— Это гонки, здесь всё возможно — может и 15 машин убраться: в Монако
— На последних кругах вы боролись за второе место с Сетте Камарой.
— Я вообще думал бороться за первое, просто кругов не хватило (смеётся)! Очень напряжённая была борьба, потому что никто из нас не хотел «убраться», к тому же меня сзади поджимал Александр Албон. И на последнем круге мы были очень близко друг к другу. Я пытался обогнать с DRS, почти получилось, но Камара меня перехитрил.
— Перехитрил?
— Я начал обгонять Сетте Камару в первом повороте и обогнал, но рано «открылся» и он залез обратно внутрь. На выходе уже не получилось ничего сделать — ни перекрестить, ничего. Сзади уже подъехал Албон. Я пытался догнать Сетте слипстримом перед четвертым поворотом — не получилось. Потом вместе проехали змейкой
— Многие зрители отмечали, что ваше выступление стало самым зрелищным моментом гонки. Мол, если бы не вы, смотреть вообще не на что было бы.
— Да я вообще каждую гонку делаю шоу. Командная тактика такая — сделать шоу: заглохнуть на старте, дать всем фору… (смеётся) Но мы здесь, и я очень рад результату. Команда поддержала меня, мы проделали за этот
— Во время гонки жарко было?
— Здесь всегда жарко. Я ещё отключил воду, чтобы не отвлекаться. Плюс она была уже очень горячая — пить практически невозможно.
Зато лимонад на подиуме мне понравился, а некоторым людям — не очень (смеётся).
Светлана Амеличкина