Экс-пилот «Формулы-1» Култхард во второй раз выиграл «Гонку чемпионов»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» британец Дэвид Култхард во второй раз стал победителем «Гонки чемпионов», которая в 2018 году проходила в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» британец Дэвид Култхард во второй раз стал победителем «Гонки чемпионов», которая в 2018 году проходила в
В финале до двух побед 13-кратный победитель этапов «Ф-1» оказался сильнее
«Мне пришлось немало потрудиться, теперь мое сердце бьется чаще. Спасибо Петтеру за отличную гонку, он великий чемпион», — сказал
Ранее Култхард, выступавший в «Формуле-1» в 1994—2008 годах, выиграл «Гонку чемпионов» в 2014 году, тогда соревнования проходили на острове Барбадос.
«Гонка чемпионов» — ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие успешные гонщики различных гоночных серий.