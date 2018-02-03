Экс-пилот «Формулы-1» Култхард во второй раз выиграл «Гонку чемпионов»

Источник: AP 2018

В финале до двух побед 13-кратный победитель этапов «Ф-1» оказался сильнее экс-чемпиона мира по классическому ралли норвежца Петтера Сольберга — 2−0. В полуфинале соперником 46-летнего Култхарда был датчанин Том Кристенсен.

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«Мне пришлось немало потрудиться, теперь мое сердце бьется чаще. Спасибо Петтеру за отличную гонку, он великий чемпион», — сказал экс-пилот «Уильямса» и «Макларена», которого цитирует официальный сайт соревнований.

Ранее Култхард, выступавший в «Формуле-1» в 1994—2008 годах, выиграл «Гонку чемпионов» в 2014 году, тогда соревнования проходили на острове Барбадос.