Команда «МАЗ-СПОРТавто» подала протест на решение арбитров о наказании белорусского экипажа на «Дакаре»

Как отметил Сергей Вязович, наказание он понес слишком суровое. «Касание было легким, незначительным — через пять минут они завелись и уехали, но обиду, видимо, затаили. Пилоты подали жалобу, что мы якобы специально повредили их автомобиль. Судьи присудили штраф 20 минут и 300 евро. Белорусская команда подала протест. Мы передали видео с камер МАЗа, так что в течение ближайших дней, думаю, удастся это решение оспорить. Почему-то сейчас к нам очень предвзято отнеслись: мы ведь и видео предоставили, тогда как экипаж Toyota показал только фотографию помятой крышки багажника. Верим, что в ситуации разберутся, а время, которое важно в борьбе в генеральной квалификации, нам вернут», — рассказал пилот.