Команда «МАЗ-СПОРТавто» подала протест на решение арбитров о наказании белорусского экипажа на «Дакаре»

Пилот МАЗа Сергей Вязович подвергся наказанию после четвертого этапа ралли, во время которого грузовой автомобиль повредил внедорожник Toyota. Судьи приняли решение присудить штраф в размере 20 дополнительных минут, также команда должна выплатить 300 евро компенсации.
Как отметил Сергей Вязович, наказание он понес слишком суровое. «Касание было легким, незначительным — через пять минут они завелись и уехали, но обиду, видимо, затаили. Пилоты подали жалобу, что мы якобы специально повредили их автомобиль. Судьи присудили штраф 20 минут и 300 евро. Белорусская команда подала протест. Мы передали видео с камер МАЗа, так что в течение ближайших дней, думаю, удастся это решение оспорить. Почему-то сейчас к нам очень предвзято отнеслись: мы ведь и видео предоставили, тогда как экипаж Toyota показал только фотографию помятой крышки багажника. Верим, что в ситуации разберутся, а время, которое важно в борьбе в генеральной квалификации, нам вернут», — рассказал пилот.
До этого инцидента МАЗ занимал третье место в общем зачете. На данный момент экипаж Сергея Вязовича расположился на четвертой позиции.
Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером — телеком-оператор velcom. Основная цель — войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.