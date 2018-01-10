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01:21 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Николаева победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков

ТАСС, 10 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток по территории Перу длиной 330 км российский экипаж преодолел за 4 часа 35 минут 8 секунд.

Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко» (отставание 27 минут 57 секунд), третье — чех Мартин Коломы на «Татре» (+38.49).

Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55).

Впервые за пять лет маршрут «Дакара» проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

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