Рома попал в аварию на третьем этапе «Дакара» и был доставлен в больницу

Когда до финиша оставался всего один километр, машина испанца перевернулась. Несмотря на этот инцидент, Рома завершил этап, проиграв всего 26 минут победителю. Штурман Алекс Харо избежал серьёзных повреждений, тогда как Нани потребовалась медицинская помощь. У него были диагностированы травмы головы и шеи. Его эвакуировали на вертолёте в местный аэропорт, а затем он отправился в больницу.



Рома занимает 10-е место в общем зачёте «Дакара» в классе внедорожников, но, скорее всего, ему придётся завершить борьбу досрочно.