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8 января, источник: Чемпионат.com

Рома попал в аварию на третьем этапе «Дакара» и был доставлен в больницу

Гонщик Нани Рома получил травмы в результате аварии в конце третьего этапа «Дакара», сообщает Autosport.

Источник: AFP 2017

Когда до финиша оставался всего один километр, машина испанца перевернулась. Несмотря на этот инцидент, Рома завершил этап, проиграв всего 26 минут победителю. Штурман Алекс Харо избежал серьёзных повреждений, тогда как Нани потребовалась медицинская помощь. У него были диагностированы травмы головы и шеи. Его эвакуировали на вертолёте в местный аэропорт, а затем он отправился в больницу.

Рома занимает 10-е место в общем зачёте «Дакара» в классе внедорожников, но, скорее всего, ему придётся завершить борьбу досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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