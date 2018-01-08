Экипаж Васильева стал вторым на шестом этапе ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников
ТАСС, 8 января. Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место на шестом этапе
ТАСС, 8 января. Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место на шестом этапе
Победу на шестом этапе одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM, которые преодолели спецучасток длиной 211,1 км за 1 час 27 минут 26 секунд. Васильев и Жильцов отстали от лидеров на 2 минуты 21 секунду. Третьими стали французы Гильом Гомес и Франсуа Борсотто (+4.32) на Optimus.
Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на
В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+14.14), третьими — французы Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок на Optimus (+1:29.48).
В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал португалец Луиш Оливейра на Yamaha (1:50.26). Вторым финишировал итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.12), третьим — норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+4.14). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором — Оливейра, на третьем — другой португальский гонщик Руй Оливейра на Yamaha.
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.