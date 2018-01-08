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8 января, источник: Газета.Ру

«Дакар-2018»: Карякин и Виллаш-Боаш штурмуют дюны

На многодневном ралли-рейде «Дакар-2018» в Латинской Америке состоялись два первых этапа. В зачете грузовиков на первое место вырвался российский «КамАЗ» во главе с Эдуардом Николаевым, а в соревновании квадроциклов вплотную к лидеру держится россиянин Сергей Карякин. Тем временем в категории автомобилей соревнуется экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Источник: Газета.Ру

В столице Перу Лиме стартовал легендарный многодневный ралли-рейд «Дакар-2018», где профессиональные спортсмены и искатели приключений преодолевают тысячи километров по бездорожью, пустыне, устьям рек и каменистой местности, а успехом для многих считается обыкновенный приход к финишу.

Это юбилейный десятый «Дакар», который проводится в Латинской Америке, и 40-й в истории.

На этот раз гонка проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины, а общая протяженность маршрута составляет 9000 км, из которых половина — спецучастки.

Соревнуются пилоты в пяти категориях — на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах (их называют Side-by-side, SxS), автомобилях и грузовиках. Победитель определяется по времени, затраченному на преодоление всей дистанции.

Старт гонки пришелся на легкий 30-километровый этап, в ходе которого гонщики даже не старались вырываться вперед — не было смысла.

А вот уже со второго участка пошла настоящая борьба. Кольцо вокруг перуанского города Писко протяженностью 267 км по бездорожью с каньонами и серией дюн — почему бы не оторваться от забуксовавших соперников?

Карякин нападет на лидера из-за спины

Прошлогодний победитель «Дакара» в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин всерьез намерен защитить свой титул и на старте соревнований сохраняет чемпионское спокойствие, позволяя лидировать одному из своих главных конкурентов — чилийцу Игнасио Касале.

После первого этапа латиноамериканец обгонял отечественного пилота на минуту, а после второго разница выросла почти вдвое, однако в такой гонке это не так уж много.

«Кратко о втором дне: результатом доволен, догонял Касале раз пять, но не стал его обгонять. Еду в хорошем темпе, получаю удовольствие от гонки!» — написал россиянин в своем инстаграме.

Чилиец преодолел второй этап за 3 часа 37 минут и 45 секунд, а Карякин отстал от него на 43 секунды. В общем зачете Касале обгоняет россиянина на 1 минуту 43 секунды.

Судя по всему, нас ожидает увлекательная дуэль за победу и борьба всего остального пелотона за бронзу. Впрочем, в условиях бездорожья все может поменяться еще несколько раз.

«КамАЗ» завалился на бок

Мощная российская команда «КамАЗ-мастер», которая представлена на «Дакаре» четырьмя грузовиками, испытала серьезные трудности уже на втором этапе соревнований.

Высокую планку сумел поддержать только действующий победитель «Дакара» — опытнейший экипаж под управлением Эдуарда Николаева.

Российский грузовик вырвался с третьего места, которое занимал после стартового этапа, на первое с результатом 3 часа 24 минуты 23 секунды. Вторым финишировал аргентинец Федерико (+3 минуты 25 секунд), а третьим — предыдущий лидер гонки чех Алеш Лопрайс (+6 минут 7 секунд).

При этом Николаеву пришлось преодолеть серьезное испытание в виде глубокой воронки, в которую провалились многие участники заезда.

«Дюны кривые, косые: важно не допустить ошибку, вовремя давление отрегулировать, вовремя нужную передачу включить. Попали в большую воронку. Не заметили сразу — все сливается в песках. Так что трудно было не попасть в нее. Выехали из нее с третьего раза», — приводит слова Николаева официальный сайт команды.

Вторая машина «КамАЗа» под предводительством Айрата Мардеева завалилась на бок уже на 69-м километре гонки.

«Доехали до злосчастной воронки, очень глубокой. Много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли, — рассказал гонщик. — По обычной траектории проехать ее невозможно — очень рыхлый песок.

Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину. Но в надутом пухляке машина завалилась на бок.

Чуть ранее в похожей ситуации Мардеев едва не наехал на товарища по команде Антона Шибалова, чей грузовик глубоко увяз в песке в начале этапа.

«К счастью, увидели его заранее, иначе можно было ему на крышу приземлиться. Достали трапы. Неудобное место, но вытянули. Потеряли около 20 минут», — резюмировал пилот.

Из-за этих перипетий экипаж Мардеева финишировал только 17-м с отставанием от лидирующего Николаева на 2 часа 39 минут 1 секунду, а команда Шибалова прибыла следом (+02:46:02).

Любопытно, что еще один участник российского коллектива Дмитрий Сотников, который едет на экспериментальном грузовике с 13-литровым двигателем (остальные используют пока 16-литровый), не испытал таких серьезных проблем и финишировал девятым (+00:39:42), хотя ему тоже пришлось на старте вытаскивать из песков Шибалова и терять на этом драгоценные минуты.

Виллаш-Боаш чувствует себя хуже, чем в «Зените»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который дебютировал на этом «Дакаре» в зачете автомобилей, оказался на 45-м месте после двух этапов с отставанием +3:48:09 от лидера.

Таких позиций у руля сине-бело-голубых специалист никогда не знал. Тем не менее, португалец остался очень доволен полученными впечатлениями и сниматься с дистанции пока не собирается.

«Переключиться с футбола на гонки оказалось проще, чем я думал, — я очень люблю машины и автоспорт.

Мне нравится садиться за руль, жить жизнью гонщика, участвовать в брифингах. На этой неделе я впервые попробовал себя за рулем в пустыне, но возникли сложности. Мне тяжело без опыта выступлений, когда достигаешь вершины дюны — в особенности. Не знаешь, что за ней скрывается и приходится убирать ногу с педали газа, — приводит слова Виллаш-Боаша Marca.

Россиянин Иван Шихотаров на час опередил футбольного тренера, финишировав 37-м (+2:29:13), а все три лидирующих позиции захватили французы: Сириль Депре (2:56:51) стал на данном этапе первым, Стефан Петерансель (+0.48) — вторым, а Себастьен Леб (+3.08) — третьим.

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