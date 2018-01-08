«На грани теплового удара». Гонщики «Астаны» преодолели второй этап ралли-марафона «Дакар»
Завершился второй этап
Завершился второй этап
Грузовой экипаж под пилотированием Артура Ардавичуса прибыл на финиш второго этапа 15 по времени. В ходе прохождения этапа команда потеряла время, столкнувшись с инцидентом во время езды.
«На внедорожном участке технику сместило, и мы слегка “приложились” к французам, которые в песочной ловушке ждали эвакуации. У нас ушло полчаса на то, чтобы выбраться из этого кармана. Пока разбирались с этой проблемой, я чуть не получил тепловой удар: почувствовал, как ноги становятся ватными, а в ушах появился закономерный шум. Но мы
Кроме того, у гоночного Iveco «Астаны» сбилась система централизованной подкачки шин. В песке экипаж мануально сбросил давление, но накачать колеса на твердом грунте уже не представлялось возможным. Экипаж сбросил темп и на сохранении добрался до финиша. Тем не менее 508 экипаж казахстанской команды не потерял своей позиции и даже поднялся вверх в турнирной таблице.
Квадроциклисты столичной команды также прибыли на финиш в числе первых 15 гонщиков в своей категории. Спортсмены отметили, что второй этап «Дакара» оказался очень требовательным к стойкому управлению.
«Вчера, во время работы с роудбуком, мы полагали, что этап будет крайне сложный с точки зрения навигации. Но в связи с тем, что первым в канал запустили машины, а не мотоциклы и квадроциклы, с навигацией сложилось проще. В дюнах внедорожники накопали приличный след, в связи с чем навигация упростилась. А вот с точки зрения управления этап оказался крайне требовательным. Пески, дюны, газ выкручен до отказа — до боли в кисти» — поделился своими впечатлениями казахстанский квадроциклист Максим Антимиров.
Его коллега Дмитрий Шилов, несмотря на агрессивный характер второго этапа гонки, показал хорошие результаты: спортсмен стартовал с 43 строки, а финишировал 13-м по времени в своем зачете. Сам гонщик прокомментировал этап так.
«На протяжении спецучастка удалось обогнать около 20 соперников и уже несколько десятков мотоциклистов. Приятно, когда ощущаешь, что остаешься в борьбе. Канал сегодня был забит техникой. Физически сложный день. Пески, ловушки, невидимые ямы, много побитой техники».
Следующий спецучасток пройдет по маршруту от Писко до города Сан Хуан де Марона и во многом будет повторять элементы первого и второго этапов.
Результаты второго этапа.
Грузовики:
1. «Камаз-Мастер» под пилотированием Эдуарда Николаева — 03:24.23;.
2. YPF Infinia Diesel Team De Rooy под пилотированием Федерико Вильягра +03.25;.
3. Instaforex Loprais Team под пилотированием Алеш Лопрайса +06.06;.
…
15. «Астана» под пилотированием Артура Ардавичуса +01.31.47.
Квадроциклы:
1. Игнасио Касале, Casale Racing — 3:37.45;.
2. Сергей Карякин, Snag Racing Team +00.43;.
3. Гастон Гонсалес, Gaston Gonzalez Racing Team +03.54;.
…
13. Дмитрий Шилов, «Астана» +26.44;.
15. Максим Антимиров, «Астана» +30:43.
Генеральная классификация:
Грузовики:
1. «Камаз-Мастер» под пилотированием Эдуарда Николаева — 03:50.07;.
2. Instaforex Loprais Team под пилотированием Алеш Лопрайса +05.38;.
3. YPF Infinia Diesel Team De Rooy под пилотированием Федерико Вильягра +09.33;.
…
14. «Астана» под пилотированием Артура Ардавичуса +01.36.13.
Квадроциклы:
1. Игнасио Касале, Casale Racing — 4:05.17;.
2. Сергей Карякин, Snag Racing Team +01.43;.
3. Пабло Копетти, MX Devesa by Berta +11.51;.
…
12. Максим Антимиров, «Астана» +41:34;.
33. Дмитрий Шилов, «Астана» +02.52.55.