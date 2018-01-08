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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«На грани теплового удара». Гонщики «Астаны» преодолели второй этап ралли-марафона «Дакар»

Завершился второй этап ралли-марафона «Дакар-2018». Гонщики преодолели спецучасток по окружности города Писко длиной 267 километр. 11 километров маршрута составил лиазон, сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».

Грузовой экипаж под пилотированием Артура Ардавичуса прибыл на финиш второго этапа 15 по времени. В ходе прохождения этапа команда потеряла время, столкнувшись с инцидентом во время езды.

«На внедорожном участке технику сместило, и мы слегка “приложились” к французам, которые в песочной ловушке ждали эвакуации. У нас ушло полчаса на то, чтобы выбраться из этого кармана. Пока разбирались с этой проблемой, я чуть не получил тепловой удар: почувствовал, как ноги становятся ватными, а в ушах появился закономерный шум. Но мы все-таки справились и смогли продолжить гонку» — прокомментировал пилот грузового экипажа, Артур Ардавичус.

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Кроме того, у гоночного Iveco «Астаны» сбилась система централизованной подкачки шин. В песке экипаж мануально сбросил давление, но накачать колеса на твердом грунте уже не представлялось возможным. Экипаж сбросил темп и на сохранении добрался до финиша. Тем не менее 508 экипаж казахстанской команды не потерял своей позиции и даже поднялся вверх в турнирной таблице.

Квадроциклисты столичной команды также прибыли на финиш в числе первых 15 гонщиков в своей категории. Спортсмены отметили, что второй этап «Дакара» оказался очень требовательным к стойкому управлению.

«Вчера, во время работы с роудбуком, мы полагали, что этап будет крайне сложный с точки зрения навигации. Но в связи с тем, что первым в канал запустили машины, а не мотоциклы и квадроциклы, с навигацией сложилось проще. В дюнах внедорожники накопали приличный след, в связи с чем навигация упростилась. А вот с точки зрения управления этап оказался крайне требовательным. Пески, дюны, газ выкручен до отказа — до боли в кисти» — поделился своими впечатлениями казахстанский квадроциклист Максим Антимиров.

Его коллега Дмитрий Шилов, несмотря на агрессивный характер второго этапа гонки, показал хорошие результаты: спортсмен стартовал с 43 строки, а финишировал 13-м по времени в своем зачете. Сам гонщик прокомментировал этап так.

«На протяжении спецучастка удалось обогнать около 20 соперников и уже несколько десятков мотоциклистов. Приятно, когда ощущаешь, что остаешься в борьбе. Канал сегодня был забит техникой. Физически сложный день. Пески, ловушки, невидимые ямы, много побитой техники».

Следующий спецучасток пройдет по маршруту от Писко до города Сан Хуан де Марона и во многом будет повторять элементы первого и второго этапов.

Результаты второго этапа.

Грузовики:

1. «Камаз-Мастер» под пилотированием Эдуарда Николаева — 03:24.23;.

2. YPF Infinia Diesel Team De Rooy под пилотированием Федерико Вильягра +03.25;.

3. Instaforex Loprais Team под пилотированием Алеш Лопрайса +06.06;.

15. «Астана» под пилотированием Артура Ардавичуса +01.31.47.

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале, Casale Racing — 3:37.45;.

2. Сергей Карякин, Snag Racing Team +00.43;.

3. Гастон Гонсалес, Gaston Gonzalez Racing Team +03.54;.

13. Дмитрий Шилов, «Астана» +26.44;.

15. Максим Антимиров, «Астана» +30:43.

Генеральная классификация:

Грузовики:

1. «Камаз-Мастер» под пилотированием Эдуарда Николаева — 03:50.07;.

2. Instaforex Loprais Team под пилотированием Алеш Лопрайса +05.38;.

3. YPF Infinia Diesel Team De Rooy под пилотированием Федерико Вильягра +09.33;.

14. «Астана» под пилотированием Артура Ардавичуса +01.36.13.

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале, Casale Racing — 4:05.17;.

2. Сергей Карякин, Snag Racing Team +01.43;.

3. Пабло Копетти, MX Devesa by Berta +11.51;.

12. Максим Антимиров, «Астана» +41:34;.

33. Дмитрий Шилов, «Астана» +02.52.55.

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