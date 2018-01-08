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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский завершил выступление шестым на втором этапе «Дакара-2018»

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский завершил выступление шестым на втором этапе «Дакара-2018», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Участок в 267 км на кольцевом этапе в Писко молодой белорусский автопилот преодолел, отстав на 26 минут от победителя россиянина Эдуарда Николаева на КАМАЗе, время которого 3 часа 24 минуты 23 секунды.

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Трасса уже со старта оказалась довольно сложной для грузовиков, стартовавших после остальной авто- и мототехники.

Песчаные дюны требовали на маршруте предельной концентрации и внимания. Однако это не помешало и второму мазовскому экипажу Сергея Вязовича финишировать седьмым, всего на полторы минуты отстав от Алексея Вишневского. Технические трудности возникли и у экипажа под управлением Александра Василевского.

На трассе вышла из строя одна из турбин мотора Тутаевского завода. Поскольку в V-образном двигателе их две, то гонщики приняли решение ехать на одной. В других белорусских грузовиках, оснащенных более современными агрегатами, каких-либо проблем не возникло. Третий этап приведет гонщиков в Сан-Хуан-де-Маркону.

Скоростные участки составят 296 км, которые пройдут в основном вдоль песков и барханов. Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером — телеком-оператор velcom.

Основная цель — войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.

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