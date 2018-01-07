Экипаж Эдуарда Николаева стал третьим на первом этапе «Дакара»
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева занял третье место на первом этапе
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева занял третье место на первом этапе
Николаев в субботу на этапе, маршрут которого пролегал из Лимы в Писко, показал время 25 минут 44 секунды. Первым стал чех Алеш Лопрайс (Tatra; 25.15). Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк (Renault; 25.37).
Экипажи «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова (26.33), Дмитрия Сотникова (27.03) и Айрата Мардеева (27.26) стали пятым, седьмым и восьмым соответственно.
Действующий победитель «Дакара» россиянин Сергей Карякин (Yamaha; 28.32) стал вторым в зачете квадроциклов. Первое время показал чилиец Игнасио Касале (Yamaha) — 27.32. Третье место занял аргентинец Пабло Копетти (Yamaha) — 30.31.
В зачете автомобилей первое место занял катарец Нассер
В зачете мотоциклов первым стал британец Сэм Сандерленд (KTM; 20.55), вторым — француз Адриен ван Беверен (Yamaha; 21.28), третьим — чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna; 21.51). В классе SXS первым стал перуанец Анибал Альяга (Polaris) — 31.27.