Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин (отставание 1 минута 56 секунд), третье — их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (+14.26).

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали четвертыми (+39.43), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали 16-ми (+1:42.49). В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин, третьими — Томасс и Лоррок.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (5:52.43), вторым к финишу пришел итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.22), третьим — португалец Луиш Оливейра на Yamaha (+27.32). В общем зачете на первом месте идет Уллевалсетер, на втором — Чечи, на третьем — Оливейра.