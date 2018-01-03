Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников
ТАСС, 3 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на втором этапе
ТАСС, 3 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на втором этапе
Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин (отставание 1 минута 56 секунд), третье — их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (+14.26).
Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на
В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (5:52.43), вторым к финишу пришел итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.22), третьим — португалец Луиш Оливейра на Yamaha (+27.32). В общем зачете на первом месте идет Уллевалсетер, на втором — Чечи, на третьем — Оливейра.
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.