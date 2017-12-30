Сироткин, Петров, Оруджев и Исаакян провели тесты BR1 в Португалии
На автодроме «Алгарве» в Портимао (Португалия) состоялись тесты российского прототипа машины класса LMP1 — BR1.
На автодроме «Алгарве» в Портимао (Португалия) состоялись тесты российского прототипа машины класса LMP1 — BR1.
Пилоты программы SMP Racing проводили тесты за рулём нового спорткара на протяжении трёх дней. В частности, в них приняли участие Сергей Сироткин, Виталий Петров, Егор Оруджев и Матевос Исаакян.
Заезды прошли в условиях, максимально приближённых к боевым. Автомобиль находился на трассе по 12 часов на протяжении всех трёх тестовых дней. Прототип прошёл проверку в различных режимах, от коротких сессий до длинных отрезков и ночной гонки, сообщает официальный сайт SMP Racing.
«Это был мой первый опыт на прототипе класса LMP1. Автомобиль очень быстрый. Он сильно отличается от машины LMP2, на которой мы ехали в этом сезоне в Европейской серии Ле Ман, “острее” в управлении. Мы работали на трассе с 9 утра до 9 вечера — это непросто, но очень интересно. Нашей с Матевосом задачей было поработать с настройками подвески и подготовить прототип к программе тестирования на выносливость», — поделился впечатлениями от тестов Егор Оруджев.
«Состоялся третий выезд прототипа BR1. Первый пробный, потом были тесты в Арагоне, перед презентацией машины в Бахрейне и вот сейчас в Портимао. Основной задачей было проехать как можно больше километров в боевом режиме, выявить возможные недостатки и проверить работу всех систем и агрегатов. Сейчас мы ждём начала следующего года, чтобы при первой возможности вернуться на трек и начать подготовку прототипа уже к первому этапу суперсезона FIA WEC 2018−2019», — подвёл итоги работы в Портимао Виталий Петров.