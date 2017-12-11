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12:44 (мск), источник: ТАСС

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году пройдет с 15 по 29 июля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году возьмет старт 15 июля в китайском Сиане и финиширует 29 июля в Москве. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель ралли Владимир Чагин.

«Гонка стартует 15 июля. Маршрут на этот раз будет развернут в обратную сторону и начнется в Сиане, а финиширует 29 июля в Москве, на Красной площади, — сказал Чагин. — Мы получили все согласования, поддержку и все необходимые разрешения от правительства Китая».

В 2017 году гонка стартовала в Москве 7 июля и финишировала в Сиане 22 июля.

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