Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году пройдет с 15 по 29 июля

«Гонка стартует 15 июля. Маршрут на этот раз будет развернут в обратную сторону и начнется в Сиане, а финиширует 29 июля в Москве, на Красной площади, — сказал Чагин. — Мы получили все согласования, поддержку и все необходимые разрешения от правительства Китая».