Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году пройдет с 15 по 29 июля
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный
«Гонка стартует 15 июля. Маршрут на этот раз будет развернут в обратную сторону и начнется в Сиане, а финиширует 29 июля в Москве, на Красной площади, — сказал Чагин. — Мы получили все согласования, поддержку и все необходимые разрешения от правительства Китая».
В 2017 году гонка стартовала в Москве 7 июля и финишировала в Сиане 22 июля.