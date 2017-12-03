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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниэль Абт лишён победы во второй гонке Формулы-E в Гонконге

Пилот команды Audi Sport Даниэль Абт, завоевавший первое место во второй гонке Формулы-E в Гонконге лишён победы.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в связи с нарушениями технического и спортивного регламента, которые были обнаружены на болиде пилота после гонки, сообщает Motorsport.

Абт исключён из протокола гонки, таким образом первое место досталось Феликсу Розенквисту, вторым стал Эдоардо Мортара, а тройку сильнейших замкнул Митч Эванс. Внесённые изменения повлияли и на расклад в общем зачёте, лидирует в нём теперь Сэм Бёрд (35 очков), на два очка от него отстаёт Жан-Эрик Вернь.

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