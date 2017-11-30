Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар-2018». Как такое возможно?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вчера официальный сайт гонок «Дакар-2018» рассказал о том, что одним из участников ралли станет бывший тренер «Порту» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Напарником португальца станет его товарищ Рубен Фариа, поедут они на машине Toyota Hilux. Гонки стартуют 6 января и продлятся до 20 января. В этот раз местом проведения ралли станет Южная Америка — Перу, Боливия и Аргентина. Участники выйдут на старт в Лиме.

Интересно, что Виллаш-Боаш рассматривает участие в ралли, как своеобразный подарок самому себе на 40-летие. Тем более что и сами гонки «Дакар-2018» — сороковые по счету в этой серии.

А ЧТО С ЕГО РАБОТОЙ В «ШАНХАЙ ШАНГАН?»

Забавно, что первая информация о грядущем участии Виллаш-Боаша в гонках появилась неделю назад, но тогда имя тренера оперативно удалили с сайта и все случившееся объяснили технической ошибкой. Возможно, истинная причина заминки — тот факт, что тогда еще действовал контракт португальца с «Шанхай Шанган». Сейчас соглашение истекло, и продлевать его Виллаш-Боаш не стал. Говорят, специалист отклонил предложение «Эвертона» и решил немного отдохнуть от работы. Теперь стало понятно, как именно он будет отдыхать.

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КАК ВИЛЛАШ-БОАШ УВЛЕКСЯ ГОНКАМИ?

На самом деле, гонки — давняя любовь португальца. Вот что он рассказывал в интервью «СЭ» несколько лет назад:

— Когда-то вы говорили, что хотели бы поработать тренером лет 10 и уйти в автоспорт, чтобы поучаствовать в ралли-марафоне «Дакар».



— Это правда — я страстный фанат мотоспорта, у меня хорошая коллекция мотоциклов и автомобилей, на которых с удовольствием езжу. Видимо, это семейная традиция: мой дядя трижды прошел «Дакар» полностью. Знаю, что когда-нибудь действительно тоже проеду это знаменитое ралли. Если доживу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYPBkJzgQVr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"># motocross #mototrek #Andre-Villas Boas</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от мотогон (@motoman_3) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-25T23:11:59+00:00">Авг 25 2017 в 4:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПОЧЕМУ ОН ВЫБРАЛ МАШИНУ, А НЕ МОТОЦИКЛ?

Изначально Виллаш-Боаш планировал участвовать в гонках именно на любимом мотоцикле, тем более что у него уже есть подобный опыт — в конце 2016 года он участвовал в бахе «Порталегри» и приехал 69-м из 113 участников. Однако друзья тренера из мира мотоспорта отговорили его от авантюры.

— Я обсуждал эту идею со своим другом Алексом Дорингером, менеджером команды KTM — рассказывает Виллаш-Боаш. — Он сказал, что мне нужно будет готовиться целый год, чтобы участвовать в «Дакаре» на мотоцикле. Гораздо быстрее и проще принять участие в ралли на автомобиле.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYLK7GmAb0K/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Andre Villas-Boas, lucky man! #andrevillasboas #motoman #motocross</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от мотогон (@motoman_3) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-24T11:16:48+00:00">Авг 24 2017 в 4:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КТО ТАКОЙ РУБЕН ФАРИА, ШТУРМАН ВИЛЛАШ-БОАША?

Это профессиональный мотогонщик, причем достаточно известный. В 2013 году Рубен Фариа занял второе место на «Дакаре». При этом роль штурмана — абсолютно новая для этого португальца.