Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар-2018». Как такое возможно?

Вчера официальный сайт гонок «Дакар-2018» рассказал о том, что одним из участников ралли станет бывший тренер «Порту» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Напарником португальца станет его товарищ Рубен Фариа, поедут они на машине Toyota Hilux. Гонки стартуют 6 января и продлятся до 20 января. В этот раз местом проведения ралли станет Южная Америка — Перу, Боливия и Аргентина. Участники выйдут на старт в Лиме.
Интересно, что Виллаш-Боаш рассматривает участие в ралли, как своеобразный подарок самому себе на 40-летие. Тем более что и сами гонки «Дакар-2018» — сороковые по счету в этой серии.
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А ЧТО С ЕГО РАБОТОЙ В «ШАНХАЙ ШАНГАН?»
Забавно, что первая информация о грядущем участии Виллаш-Боаша в гонках появилась неделю назад, но тогда имя тренера оперативно удалили с сайта и все случившееся объяснили технической ошибкой. Возможно, истинная причина заминки — тот факт, что тогда еще действовал контракт португальца с «Шанхай Шанган». Сейчас соглашение истекло, и продлевать его Виллаш-Боаш не стал. Говорят, специалист отклонил предложение «Эвертона» и решил немного отдохнуть от работы. Теперь стало понятно, как именно он будет отдыхать.
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КАК ВИЛЛАШ-БОАШ УВЛЕКСЯ ГОНКАМИ?
На самом деле, гонки — давняя любовь португальца. Вот что он рассказывал в интервью «СЭ» несколько лет назад:
— Когда-то вы говорили, что хотели бы поработать тренером лет 10 и уйти в автоспорт, чтобы поучаствовать в ралли-марафоне «Дакар».
— Это правда — я страстный фанат мотоспорта, у меня хорошая коллекция мотоциклов и автомобилей, на которых с удовольствием езжу. Видимо, это семейная традиция: мой дядя трижды прошел «Дакар» полностью. Знаю, что когда-нибудь действительно тоже проеду это знаменитое ралли. Если доживу.
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ПОЧЕМУ ОН ВЫБРАЛ МАШИНУ, А НЕ МОТОЦИКЛ?
Изначально Виллаш-Боаш планировал участвовать в гонках именно на любимом мотоцикле, тем более что у него уже есть подобный опыт — в конце 2016 года он участвовал в бахе «Порталегри» и приехал 69-м из 113 участников. Однако друзья тренера из мира мотоспорта отговорили его от авантюры.
— Я обсуждал эту идею со своим другом Алексом Дорингером, менеджером команды KTM — рассказывает Виллаш-Боаш. — Он сказал, что мне нужно будет готовиться целый год, чтобы участвовать в «Дакаре» на мотоцикле. Гораздо быстрее и проще принять участие в ралли на автомобиле.
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КТО ТАКОЙ РУБЕН ФАРИА, ШТУРМАН ВИЛЛАШ-БОАША?
Это профессиональный мотогонщик, причем достаточно известный. В 2013 году Рубен Фариа занял второе место на «Дакаре». При этом роль штурмана — абсолютно новая для этого португальца.
— Когда Андре позвал меня, я немножко подумал — признается Фариа. — Секунд пять, не дольше. Это невероятный вызов для меня. Думаю, мы сможет провести хороший «Дакар». То есть сможем добираться до конца каждого из этапов и будем делать это не слишком поздно.