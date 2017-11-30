Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Эстонии вышел справочник, который учит как обращаться к русским
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Москвичка умерла, поужинав роллами
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо ЭвеланшОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сент-Луис Блюз2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз3
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс2
Оттава Сенаторз1
Все события
СМИ: Индия забраковала российский газ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«МОК и WADA все знали о Родченкове». Адвокат Легкова против всех
Шипулин задумывается о завершении карьеры из-за семьи
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
8Представлена олимпийская форма сборной России
14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар-2018». Как такое возможно?

«СЭ» рассказывает о том, как бывший тренер «Зенита» превратился в автогонщика.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вчера официальный сайт гонок «Дакар-2018» рассказал о том, что одним из участников ралли станет бывший тренер «Порту» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Напарником португальца станет его товарищ Рубен Фариа, поедут они на машине Toyota Hilux. Гонки стартуют 6 января и продлятся до 20 января. В этот раз местом проведения ралли станет Южная Америка — Перу, Боливия и Аргентина. Участники выйдут на старт в Лиме.

Интересно, что Виллаш-Боаш рассматривает участие в ралли, как своеобразный подарок самому себе на 40-летие. Тем более что и сами гонки «Дакар-2018» — сороковые по счету в этой серии.

Во время загрузки произошла ошибка.

А ЧТО С ЕГО РАБОТОЙ В «ШАНХАЙ ШАНГАН?»

Забавно, что первая информация о грядущем участии Виллаш-Боаша в гонках появилась неделю назад, но тогда имя тренера оперативно удалили с сайта и все случившееся объяснили технической ошибкой. Возможно, истинная причина заминки — тот факт, что тогда еще действовал контракт португальца с «Шанхай Шанган». Сейчас соглашение истекло, и продлевать его Виллаш-Боаш не стал. Говорят, специалист отклонил предложение «Эвертона» и решил немного отдохнуть от работы. Теперь стало понятно, как именно он будет отдыхать.

Во время загрузки произошла ошибка.

КАК ВИЛЛАШ-БОАШ УВЛЕКСЯ ГОНКАМИ?

На самом деле, гонки — давняя любовь португальца. Вот что он рассказывал в интервью «СЭ» несколько лет назад:

— Когда-то вы говорили, что хотели бы поработать тренером лет 10 и уйти в автоспорт, чтобы поучаствовать в ралли-марафоне «Дакар».

— Это правда — я страстный фанат мотоспорта, у меня хорошая коллекция мотоциклов и автомобилей, на которых с удовольствием езжу. Видимо, это семейная традиция: мой дядя трижды прошел «Дакар» полностью. Знаю, что когда-нибудь действительно тоже проеду это знаменитое ралли. Если доживу.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОЧЕМУ ОН ВЫБРАЛ МАШИНУ, А НЕ МОТОЦИКЛ?

Изначально Виллаш-Боаш планировал участвовать в гонках именно на любимом мотоцикле, тем более что у него уже есть подобный опыт — в конце 2016 года он участвовал в бахе «Порталегри» и приехал 69-м из 113 участников. Однако друзья тренера из мира мотоспорта отговорили его от авантюры.

— Я обсуждал эту идею со своим другом Алексом Дорингером, менеджером команды KTM — рассказывает Виллаш-Боаш. — Он сказал, что мне нужно будет готовиться целый год, чтобы участвовать в «Дакаре» на мотоцикле. Гораздо быстрее и проще принять участие в ралли на автомобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

КТО ТАКОЙ РУБЕН ФАРИА, ШТУРМАН ВИЛЛАШ-БОАША?

Это профессиональный мотогонщик, причем достаточно известный. В 2013 году Рубен Фариа занял второе место на «Дакаре». При этом роль штурмана — абсолютно новая для этого португальца.

— Когда Андре позвал меня, я немножко подумал — признается Фариа. — Секунд пять, не дольше. Это невероятный вызов для меня. Думаю, мы сможет провести хороший «Дакар». То есть сможем добираться до конца каждого из этапов и будем делать это не слишком поздно.

Игрока "Зенита" избили в Санкт-Петербурге
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
«Магнитка» — «Спартак» и еще 6 матчей игрового дня КХЛ
«МОК и WADA все знали о Родченкове». Адвокат Легкова против всех
Шипулин задумывается о завершении карьеры из-за семьи
«Спартак» — главный конкурент «Локо»: шансы команд на титул
Болельщики из США приобрели 43 тысячи билетов на ЧМ-2018
Новости
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь