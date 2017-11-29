Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш примет участие в ралли-марафоне «Дакар»
ТАСС, 29 ноября. Португальский футбольный тренер Андре
ТАСС, 29 ноября. Португальский футбольный тренер Андре
«Я общался с другом Алексом Дорингером, являющемся менеджером команды KTM, и он мне сказал, что если я хочу участвовать в зачете мотоциклов, то мне понадобится год для подготовки. Поэтому я вступил в контакт с командой Overdrive, чтобы выступить в зачете внедорожников и вот я здесь», — сообщил 40-летний португалец.
«Дакар» в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.