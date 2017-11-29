Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш примет участие в ралли-марафоне «Дакар»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА2
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА1
Авангард1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит2
Амур3
Биатлон. Биатлон
идет
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив5
Барыс0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс0
Салават Юлаев1
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Суонси
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Труа
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.11
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
30.11
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.11
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Все события
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Зубков: Пока не будет доказательств, медали не отдам
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
19:49 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш примет участие в ралли-марафоне «Дакар»

ТАСС, 29 ноября. Португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, работавший в петербургском «Зените», а ныне возглавляющий китайский «Шанхай СИПГ», примет участие в юбилейном 40-м ралли-марафоне «Дакар». Слова Виллаш-Боаша приводит пресс-служба ралли-марафона.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я общался с другом Алексом Дорингером, являющемся менеджером команды KTM, и он мне сказал, что если я хочу участвовать в зачете мотоциклов, то мне понадобится год для подготовки. Поэтому я вступил в контакт с командой Overdrive, чтобы выступить в зачете внедорожников и вот я здесь», — сообщил 40-летний португалец.

Виллаш-Боаш работал на посту главного тренера «Зенита» с марта 2014 года по май 2016-го. Во главе с португальцем петербуржцы стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. С ноября 2016 года специалист возглавляет «Шанхай СИПГ».

«Дакар» в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Кокорин рассказал, почему "Спартак" победил "Зенит"
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Зубков: Пока не будет доказательств, медали не отдам
Вариант с «Наполи» для Смолова: почему это круто
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Федерация хоккея США: Чистые спортсмены РФ должны играть на ОИ
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Домрачева: Чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь