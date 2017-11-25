Роуленд и Фуоко дисквалифицированы, Маркелов — вице-чемпион Ф2

Источник: РИА "Новости"

Результат британца аннулирован за меньшую разрешённой по регламенту толщину контрольной планки, в то время как на болиде итальянца давление в передних шинах оказалось слишком низким. Оба пилота допущены до старта в спринтерской гонке с последнего ряда.

Таким образом, победа переходит к Артёму Маркелову и становится его пятой в сезоне. Второе место достаётся Шарлю Леклеру, третьим в протоколе расположился напарник россиянина, Лука Гьотто.