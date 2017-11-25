Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Роуленд выиграл первую гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Маркелов — второй
Пилот DAMS Оливер Роуленд стал победителем первой гонки Формулы-2 на этапе в
Пилот DAMS Оливер Роуленд стал победителем первой гонки Формулы-2 на этапе в
Второе место — у россиянина Артёма Маркелова, третьим гонку завершил Антонио Фуоко.
Партнёр Маркелова по команде Russian Time Лука Гьотто стал пятым. Дебютант Формулы-2, чемпион Европейской Формулы-3 Ландо Норрис гонку не завершил.
Формула-2.
1. Оливер Роуленд (DAMS)
2. Артём Маркелов (Russian Time)
3. Антонио Фуоко (Prema)
4. Шарль Леклер (Prema)
5. Лука Гьотто (Russian Time)
6. Ник де Врис (Racing Engineering)
7. Николас Латифи (DAMS)
8. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
9. Александер Албон (ART Grand Prix)
10. Джордан Кинг (MP Motorsport).