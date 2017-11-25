Роуленд выиграл первую гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Маркелов — второй

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Амур
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн0
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал2
Малага1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д1
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Вердер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д4
Шальке-044
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф0
Байер1
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс2
Барыс0
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь5
ХК Динамо3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Анже
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов3
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь2
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Балтика1
Хоккей. НХЛ
26.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
26.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.11
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.11
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
26.11
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.11
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.11
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
26.11
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.11
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ
«Тосно» обыграл «Арсенал», Марков - автор первого хет-трика в ЧР
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Роуленд выиграл первую гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Маркелов — второй

Пилот DAMS Оливер Роуленд стал победителем первой гонки Формулы-2 на этапе в Абу-Даби.

Источник: РИА "Новости"

Второе место — у россиянина Артёма Маркелова, третьим гонку завершил Антонио Фуоко.

Партнёр Маркелова по команде Russian Time Лука Гьотто стал пятым. Дебютант Формулы-2, чемпион Европейской Формулы-3 Ландо Норрис гонку не завершил.

Формула-2. Абу-Даби. Первая гонка.

1. Оливер Роуленд (DAMS)
2. Артём Маркелов (Russian Time)
3. Антонио Фуоко (Prema)
4. Шарль Леклер (Prema)
5. Лука Гьотто (Russian Time)
6. Ник де Врис (Racing Engineering)
7. Николас Латифи (DAMS)
8. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
9. Александер Албон (ART Grand Prix)
10. Джордан Кинг (MP Motorsport).

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Вот только с личным — привет. Одержит ли Шипулин главную победу
Месси подписал новый контракт с «Барселоной»
Российские фигуристы победили в танцах на льду в Шанхае
Посольство РФ: Положительного в СМИ Британии о ЧМ-2018 не будет
ЦСКА сообщил, что Марио Фернандес прилетел с командой в Казань
Новости

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Юлия Савичева рассказала, что потеряла первого ребенка Певица решилась на откровенное признание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь