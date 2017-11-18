Подиумом пилотессы Кальдерон завершилась история чемпионата Formula V8 3.5
ТАСС, 18 ноября. Австрийский пилот британской команды Lotus Рене Биндер стал победителем последней в истории гонки молодежного чемпионата Formula V8 3.5.
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ТАСС, 18 ноября. Австрийский пилот британской команды Lotus Рене Биндер стал победителем последней в истории гонки молодежного чемпионата Formula V8 3.5.
В пятницу организаторы чемпионата приняли решение отменить проведение следующего сезона в связи с падением интереса со стороны гонщиков и команд. В чемпионате нынешнего сезона в общей сложности приняли участие 14 пилотов.
Вторым во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, стал партнер Биндера по команде и чемпион этого сезона бразилец Пьетро Фиттипальди. Замкнула подиум дебютантка чемпионата колумбийка Татьяна Кальдерон из RP Motorsport, для которой этот этап был первым в данной серии.
Российский гонщик программы SMP Racing Матевос Исаакян финишировал девятым и сохранил второе место по итогам чемпионата. Российский пилот Константин Терещенко не смог завершить дистанцию