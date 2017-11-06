Сочи примет этап гоночной серии GP3 в сентябре 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Сочинский этап будет предпоследним, 8-м в сезоне, он пройдет с 28 по 30 сентября. Согласно проекту календаря, сезон GP3 стартует 11 мая этапом в Барселоне, а завершится 25 ноября в ОАЭ.

Сочи принимал этапы GP3 в 2014 и 2015 годах. Последние два сезона гонки в России в рамках GP3 не проводились.

Ранее стало известно, что в Сочи также пройдет этап чемпионата по автогонкам в классе машин «Формула-2» с 28 по 30 сентября.