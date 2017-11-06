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17:43 (мск), источник: ТАСС

Сочи примет этап гоночной серии GP3 в сентябре 2018 года

ТАСС, 6 ноября. Сочи примет один из этапов международной гоночной серии GP3 в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Источник: РИА "Новости"

Сочинский этап будет предпоследним, 8-м в сезоне, он пройдет с 28 по 30 сентября. Согласно проекту календаря, сезон GP3 стартует 11 мая этапом в Барселоне, а завершится 25 ноября в ОАЭ.

Сочи принимал этапы GP3 в 2014 и 2015 годах. Последние два сезона гонки в России в рамках GP3 не проводились.

Ранее стало известно, что в Сочи также пройдет этап чемпионата по автогонкам в классе машин «Формула-2» с 28 по 30 сентября.

В Сочи также проходит один из этапов самой престижной гоночной серии «Формулы-1», на трассе «Сочи Автодром». В календаре на следующий сезон сочинский этап также намечен на 28—30 сентября.

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