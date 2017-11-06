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13:17 (мск), источник: ТАСС

Сочи примет этап «Формулы-2» в сентябре 2018 года

ТАСС, 6 ноября. Сочи примет один из этапов чемпионата по автогонкам в классе машин «Формула-2» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Сочинский этап будет предпоследним (11-м) в сезоне, он пройдет с 28 по 30 сентября. Согласно проекту календаря, сезон «Формулы-2» стартует 6 апреля этапом в Бахрейне, а завершится 25 ноября гонкой в ОАЭ.

Сочи уже принимал этапы серии GP2, которая являлась аналогом «Формулы-2» на время закрытия очередной ее версии. Этапы GP2 проходили в Сочи в 2014 и 2015 годах, однако впоследствии сочинский этап не включался в календарь соревнований. О создании новой версии «Формулы-2» было объявлено в 2017 году после закрытия GP2.

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