Три белорусских экипажа в январе стартуют в 40-м «Дакаре»

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На старт, как и в предыдущие годы, выйдут три белорусских экипажа. Гонка состоится с 6 по 20 января 2018 года в Южной Америке.

Организаторы увеличат число скоростных участков, которое станет рекордным для ралли — около 4 тыс. км. Всего гонщикам предстоит преодолеть более 9 тыс. км бездорожья.

Беларусь на ралли-рейде представят три экипажа на гоночных МАЗах, которые ранее уже участвовали в «Дакаре» и другой престижной гонке — «Шелковый путь». Спортивные грузовики изменятся незначительно: специалисты дополнительно поработали над двигателями и трансмиссией, из-за которой возникли проблемы на евразийском ралли-рейде летом.

На «Дакар-2018» отправятся опытные гонщики, которые участвовали в последних марафонах. Лидер команды Сергей Вязович выступит вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй автомобиль поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. В третьем экипаже будут Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Конкуренцию белорусам составят все известные команды. В частности, КамАЗ выставит на гонку сразу четыре экипажа. Кроме того, в гонке примет участие команда Petronas Iveco, хотя ее лидер Жерар де Рой предпочел ралли Africa Eco Race, которое также пройдет в январе. Среди серьезных соперников у белорусов будут опытные экипажи MAN, Tatra и Renault.

«К 40-летию “Дакара” планируется подготовить очень интересный маршрут. Наша команда полна оптимизма и готова к спартанским условиям: спортивные грузовики МАЗ можно считать одними из лучших в мире, экипажи обладают большим опытом. Все последние месяцы до старта “Дакара” мы тренируемся», — сказал руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.