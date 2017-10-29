Ожье — чемпион WRC сезона-2017, Эванс выиграл Ралли Великобритании
В Великобритании завершился очередной, предпоследний этап чемпионата WRC в нынешнем сезоне.
В Великобритании завершился очередной, предпоследний этап чемпионата WRC в нынешнем сезоне.
Победу в нём одержал Элфин Эванс, второе место осталось за Тьерри Нёвиллем, тройку лидеров замкнул Себастьен Ожье. Финиш на подиуме позволил французу оформить победу в чемпионате досрочно.
Таким образом, пилот в пятый раз подряд стал чемпионом WRC. Также на этапе в Великобритании его команда
WRC. Ралли Великобритании. Итоговое положение.
1. Элфин Эванс (M-Sport WRT)
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport) +37,3
3. Себастьен Ожье (M-Sport WRT) +45,2
4. Андреас Миккельсен (Hyundai Motorsport) +49,8
5.
6. Отт Тянак (M-Sport WRT) +1:02,3
7. Крис Мик (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1:20,5
8. Хэйден Пэддон (Hyundai Motorsport) +2:16,3
9. Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) +2:46,5
10. Дани Сордо (Hyundai Motorsport) +3:50,5.