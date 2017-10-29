Ожье — чемпион WRC сезона-2017, Эванс выиграл Ралли Великобритании

Победу в нём одержал Элфин Эванс, второе место осталось за Тьерри Нёвиллем, тройку лидеров замкнул Себастьен Ожье. Финиш на подиуме позволил французу оформить победу в чемпионате досрочно.

Таким образом, пилот в пятый раз подряд стал чемпионом WRC. Также на этапе в Великобритании его команда M-Sport оформила победу в Кубке конструкторов.