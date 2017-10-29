Шварцман выиграл вторую гонку Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне

Источник: AP 2017

Как и вчера россиянин стартовал с поула.

По ходу гонки сейфти-кар появлялся на трассе два раза, однако Шварцману оба раза удавалось отстоять лидерство. Вторым к финишу пришёл Саша Фенестраз, который таким образом оформил победу в чемпионате. Тройку лидеров замкнул Ричард Фершоор.

Третья гонка этапа в Барселоне состоится сегодня, 29 октября в 18.00. В ней Шварцман также будет стартовать с поула и при определённых раскладах сможет занять второе место в общем зачёте чемпионата.

Еврокубок Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Вторая гонка.