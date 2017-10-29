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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварцман выиграл вторую гонку Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне

Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман завоевал ещё одну победу на заключительном этапе чемпионата Формулы «Рено» 2.0, который проходит в Барселоне.

Источник: AP 2017

Как и вчера россиянин стартовал с поула.

По ходу гонки сейфти-кар появлялся на трассе два раза, однако Шварцману оба раза удавалось отстоять лидерство. Вторым к финишу пришёл Саша Фенестраз, который таким образом оформил победу в чемпионате. Тройку лидеров замкнул Ричард Фершоор.

Третья гонка этапа в Барселоне состоится сегодня, 29 октября в 18.00. В ней Шварцман также будет стартовать с поула и при определённых раскладах сможет занять второе место в общем зачёте чемпионата.

Еврокубок Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Вторая гонка.

1. Роберт Шварцман
2. Саша Фенестраз
3. Ричард Фершоор
4. Макс Фетрелл
5. Ярно Опмер
6. Уилл Палмер
7. Дэниел Тиктум
8. Александр Вартанян
9. Логан Саржент
10. Юфей Ю.

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