Шварцман выиграл вторую гонку Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне
Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман завоевал ещё одну победу на заключительном этапе чемпионата Формулы «Рено» 2.0, который проходит в Барселоне.
Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман завоевал ещё одну победу на заключительном этапе чемпионата Формулы «Рено» 2.0, который проходит в Барселоне.
Как и вчера россиянин стартовал с поула.
По ходу гонки
Третья гонка этапа в Барселоне состоится сегодня, 29 октября в 18.00. В ней Шварцман также будет стартовать с поула и при определённых раскладах сможет занять второе место в общем зачёте чемпионата.
Еврокубок Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Вторая гонка.
1. Роберт Шварцман
2. Саша Фенестраз
3. Ричард Фершоор
4. Макс Фетрелл
5. Ярно Опмер
6. Уилл Палмер
7. Дэниел Тиктум
8. Александр Вартанян
9. Логан Саржент
10. Юфей Ю.