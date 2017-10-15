Экипаж Осипова и Андреева стал обладателем Кубка России по ралли

Всего на старт в Магасе вышли 32 экипажа на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства, которым предстояло проехать 120 км, в том числе 14 гравийных спецучастков, и финишировать в субботу в городе Малгобек, однако не всем удалось доехать до финиша. Во второй соревновательный день перевернулся и не смог продолжить борьбу экипаж Игоря Цуканова и Алексея Игнатова из Челябинска, не смогли побороться за победу в абсолютном зачете и семейная пара из Москвы — Игорь и Яна Буланцевы, чей автомобиль Mitsubishi Lancer Evo X вылетел с трассы и получил технические повреждения. Не вписался в поворот и сошел с трассы экипаж Игоря Трегубова из Перми, лидировавший в гонке, а экипаж из Ингушетии Хамрана Мержоева и Хаважа Галаева из-за технической неисправности машины не смог выйти на трассу.