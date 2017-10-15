Экипаж Осипова и Андреева стал обладателем Кубка России по ралли

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
В Таиланде погиб российский турист
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Вильярреал0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА0
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Торпедо НН0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит2
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Хоккей. НХЛ
16.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.10
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.10
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс2
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Оттава Сенаторз6
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
18:10 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Осипова и Андреева стал обладателем Кубка России по ралли

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж Александра Осипова и Александра Андреева из Санкт-Петербурга выиграл финальный этап Кубка России — ралли «Ингушетия», сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минспорта Ингушетии.

«Вчера вечером завершился двухдневный финальный этап Кубка России по автогонкам — ралли “Ингушетия-2017”, по итогам сезона обладателем Кубка России стал питерский экипаж — Александр Осипов и Александр Андреев», — сказали там.

Всего на старт в Магасе вышли 32 экипажа на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства, которым предстояло проехать 120 км, в том числе 14 гравийных спецучастков, и финишировать в субботу в городе Малгобек, однако не всем удалось доехать до финиша. Во второй соревновательный день перевернулся и не смог продолжить борьбу экипаж Игоря Цуканова и Алексея Игнатова из Челябинска, не смогли побороться за победу в абсолютном зачете и семейная пара из Москвы — Игорь и Яна Буланцевы, чей автомобиль Mitsubishi Lancer Evo X вылетел с трассы и получил технические повреждения. Не вписался в поворот и сошел с трассы экипаж Игоря Трегубова из Перми, лидировавший в гонке, а экипаж из Ингушетии Хамрана Мержоева и Хаважа Галаева из-за технической неисправности машины не смог выйти на трассу.

В пресс-службе подчеркнули, что вторым в Кубке России стал экипаж Алексей Савенко/Андрей Кузьмин (Краснодар), а третьим — Дмитрий Воронов/Алексей Даниловский (Санкт- Петербург).

 "Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь