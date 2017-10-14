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17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Грин выиграл гонку DTM в Хоккенхайме, Экстрём финишировал 11-м

Пилот «Ауди» Джейми Грин одержал победу на первой гонке заключительного этапа сезона DTM в Хоккенхайме.

Благодаря этой победе Грин смог практически догнать лидера чемпионата Маттиаса Экстрёма, сократив отставание до девяти очков за одну гонку до конца. Экстрём и вовсе не смог набрать очков по итогам гонки.

Второе место по итогам гонки занял Майк Роккенфеллер, третьим к финишу пришёл обладатель поула Тимо Глок. За одну гонку до конца чемпи оната ситуация в личном зачёте накалилась до предела — Грин устпает Экстрёму 9 очков, Рене Раст — 13 баллов. Теоретически шансы на титул сохраняет и Майк Роккенфеллер, отставая от Экстрёма на 20 очков.

DTM. Хоккенхайм. 14 октября. Первая гонка.
1. Джеймеи Грин («Ауди») — 56:52.478
2. Майк Рокенфеллер («Ауди») +3.939
3. Тимо Глок («БМВ») +5.666
4. Максим Мартин («БМВ») +10.448
5. Эдоардо Мортара («Мерседес») +12.962
6. Рене Раст («Ауди») +14.752
7. Роберт Уикенс («Мерседес») +16.196
8. Лукас Ауэр («Мерседес») +23.633
9. Гэри Паффет («Мерседес») +24.615
10. Бруно Спенглер («БМВ») +25.027
11. Маттиас Экстрём («Ауди») +25.764.

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