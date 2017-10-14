Грин выиграл гонку DTM в Хоккенхайме, Экстрём финишировал 11-м

Благодаря этой победе Грин смог практически догнать лидера чемпионата Маттиаса Экстрёма, сократив отставание до девяти очков за одну гонку до конца. Экстрём и вовсе не смог набрать очков по итогам гонки.



Второе место по итогам гонки занял Майк Роккенфеллер, третьим к финишу пришёл обладатель поула Тимо Глок. За одну гонку до конца чемпи оната ситуация в личном зачёте накалилась до предела — Грин устпает Экстрёму 9 очков, Рене Раст — 13 баллов. Теоретически шансы на титул сохраняет и Майк Роккенфеллер, отставая от Экстрёма на 20 очков.



DTM. Хоккенхайм. 14 октября. Первая гонка.

1. Джеймеи Грин («Ауди») — 56:52.478

2. Майк Рокенфеллер («Ауди») +3.939

3. Тимо Глок («БМВ») +5.666

4. Максим Мартин («БМВ») +10.448

5. Эдоардо Мортара («Мерседес») +12.962

6. Рене Раст («Ауди») +14.752

7. Роберт Уикенс («Мерседес») +16.196

8. Лукас Ауэр («Мерседес») +23.633

9. Гэри Паффет («Мерседес») +24.615

10. Бруно Спенглер («БМВ») +25.027

11. Маттиас Экстрём («Ауди») +25.764.