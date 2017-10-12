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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Утверждён календарь СМП РСКГ на сезон-2018

Руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков и кольцевой комитет РАФ разработали и утвердили календарь на следующий год.

Участники СМП РСКГ—2018 снова встретятся на седьмых этапах, которые пройдут на шести автодромах в разных городах страны. Честь дважды принимать чемпионат и Кубок страны, как и в минувшем сезоне, досталась автодрому Kazan Ring.

«С 2013 года, когда SMP Racing и РАФ заключили соглашение о партнёрстве, Российская серия кольцевых гонок стала популярным, значимым и динамично развивающимся автоспортивным проектом. У нас есть большой опыт организации этапов на разных автодромах, исходя из которого формировался календарь на следующий год. Мы приняли во внимание факторы: логистику, климатические особенности регионов, религиозные праздники, а также возможные пересечения с календарями крупных спортивных мероприятий. Но в первую очередь старались учесть интересы пилотов, команд, зрителей и партнёров», — отметил Петриков, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

Календарь РСКГ на сезон-2018:

1. 14—15 апреля — Крепость Грозная
2. 5—6 мая — «Смоленское кольцо»
3. 2—3 июня — «Нижегородское кольцо»
4. 21—22 июля — Kazan Ring
5. 11—12 августа — «Сочи Автодром»
6. 1—2 сентября — ADM Raceway (Мячково)*
7. 15—16 сентября — Kazan Ring.

*при неготовности автодрома в Мячково этап будет проведён на автодроме «Смоленское кольцо».

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