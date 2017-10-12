Утверждён календарь СМП РСКГ на сезон-2018

Участники СМП РСКГ—2018 снова встретятся на седьмых этапах, которые пройдут на шести автодромах в разных городах страны. Честь дважды принимать чемпионат и Кубок страны, как и в минувшем сезоне, досталась автодрому Kazan Ring.

«С 2013 года, когда SMP Racing и РАФ заключили соглашение о партнёрстве, Российская серия кольцевых гонок стала популярным, значимым и динамично развивающимся автоспортивным проектом. У нас есть большой опыт организации этапов на разных автодромах, исходя из которого формировался календарь на следующий год. Мы приняли во внимание факторы: логистику, климатические особенности регионов, религиозные праздники, а также возможные пересечения с календарями крупных спортивных мероприятий. Но в первую очередь старались учесть интересы пилотов, команд, зрителей и партнёров», — отметил Петриков, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.