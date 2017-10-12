Два юбилея. «КАМАЗ-мастер» готов к 40-му «Дакару»
Летающие грузовики, новый мотор и музей под открытым небом — репортаж с базы «КАМАЗ-мастера» перед «Дакаром» — 2018.
Летающие грузовики, новый мотор и музей под открытым небом — репортаж с базы «КАМАЗ-мастера» перед «Дакаром» — 2018.
Если птицы летают низкой над землёй — это к дождю, но не факт. Зато если над грунтовками полигона в Тарловке пролетают гоночные «КАМАЗы», то это сто процентов к гонке. А коли дело происходит осенью, то можно абсолютно точно предсказать даже, что речь идёт о «Дакаре». «Чемпионат» побывал в гостях у команды «КАМАЗ-мастер» в преддверии главного
Постой, паровоз
В пригороде Набережных Челнов в посёлке Тарловка осенью очень живописно. Желтеющие берёзы, зелёные сосны и…
Но хватит наблюдать за происходящим со стороны — пора в кабину. Разбив участников
Совсем другое дело пилоты. Завершив заезд, лихо выпрыгивают из кабины и раздают интервью, чтобы скоротать время, пока механики помогают очередной группе журналистов экипироваться и приковывают их многоточечными ремнями к креслам-«ковшам» в салоне. Наконец, наступает и моя очередь оказаться в кабине. Игорь Леонов затягивает ремни, подключает гарнитуру шлема к переговорному устройству и проделывает то же самое со вторым пассажиром на месте механика. Поинтересовавшись, готовы ли мы, Айрат Мардеев даёт один короткий, но ёмкий совет: «Ногами упираться — руками держаться!».
38 км/ч? А 138 не хотите?
С чем сравнить старт? Ну просто представьте себе, что вы пешком поднялись на второй этаж дома, а тот взял и поехал. Сидишь высоко, глядишь далеко, а несколько тонн под тобой плавно и уверенно набирают ход. Поначалу кажется, что Айрат жалеет неподготовленных журналистов и едет ну от силы 40 км/ч. А раз я сижу на месте штурмана в центре кабины, то краем глаза могу видеть спидометр. Там как раз горит цифра 38. Правда, с единицей перед ней. 138 км/ч! По пересечённой местности с колеями, в иную из которых нога уйдёт по колено, в окружении деревьев. Судя по динамике, КАМАЗ-4326 легко поедет и быстрее, но правилами
Из кабины действительность воспринимается иначе, чем со стороны. Стоя у края дороги, с недоверием смотришь, как грузовик кренится в повороте, как гуляет на неровностях кабина и как отрабатывает подвеска при приземлении после очередного прыжка. Внутри всё иначе. Тот рельеф, что заметен снаружи, сливается в череду мелких неровностей. На фоне общей непрекращающейся тряски выделяются разве что прыжки, когда на
Подвеска грузовика с аппетитом поглощает более крупные препятствия, а ремни безопасности не дают экипажу летать
На финишной прямой Айрат предупреждает, чтобы мы держали шею, а в следующее мгновение наш КАМАЗ отрывается от земли и мягко приземляется в нескольких метрах от точки выхода с трамплина. Мотор заглушен, а мы буквально выпадаем из грузовика на подгибающихся ногах.
Протяжённость трассы в Тарловке примерно 15 километров, что в среднем составляет 1/300 одного спецучастка «Дакара». Проехали мы их минут за 10, а это ничто на фоне многочасовых допов
Прокатившись в кабине гоночного грузовика по тестовому полигону, на экипажи «КАМАЗ-мастер» начинаешь смотреть совсем другими глазами. В голове не укладывается, как можно на дикой жаре в постоянном стрессе две недели по нескольку часов в день гнать во весь опор по невероятно пересечённой местности. Параллельно надо успевать листать «легенду» и привязываться к местности, указывая пилоту путь или следя за системами автомобиля — и мгновенно принимать единственно верное решение.
Как в Формуле-1
На базе команды, куда мы отправились после тестового полигона, нас встречает трёхкратный чемпион «Дакара» Айдар Беляев. Я никогда не был на базах команд Формулы-1, но
Во время нашего визита в цехе кипела работа — шла сборка грузовиков для грядущего «Дакара», комплектовались автомобили технической поддержки. На моторном стенде шли испытания мотора и, судя по шеренге двигателей в коридоре и целым стеллажам турбин, тесты эти не первые и не последние. В соседнем помещении кипела работа над топливной системой, по соседству делали рессоры и компоненты тормозной системы. Проще говоря, гоночные грузовики рождались прямо на наших глазах.
В команде максимально широко используют российское оборудование и детали, но не всегда можно обойтись только отечественной продукцией. «Какие-то станки в России не делают вовсе,
Например, не за горами тот день, когда привычные уже гоночные грузовики изменят свой облик. Сейчас серийные модели «КАМАЗ» постепенно переходят на новые кабины — такие машины уже есть в виде
Новый мотор, новая кабина
Технический регламент переводит грузовики на двигатели объёмом до 13 литров. Такой рядный шестицилиндровый Cummins был успешно обкатан в 2017 году на «Шёлковом пути» — экипаж Дмитрия Сотникова выиграл гонку и поедет «Дакар"-2018 на этом же грузовике с новым мотором. Руководитель команды Владимир Чагин, озвучивая составы экипажей на предстоящий южноамериканский
Но не одним новым мотором может похвастать команда. В 2018 году на «Шёлковом пути» должен выехать модернизированный газодизельный грузовик — марафон «Африка Эко Рейс» он пропустит, поскольку сейчас идёт работа по переводу на смесь дизельного топлива и газа двигателя Liebherr вместо устаревшего агрегата производства Тутаевского моторного завода. По словам Владимира Чагина, новый газодизельный «КАМАЗ» станет ещё мощнее, экономичнее и экологичнее прежнего.
Не заброшен и наделавший много шума проект капотного грузовика. Автомобиль с новым 13-литровым мотором планируют выставить всё на том же «Шёлковом пути» следующего года. КАМАЗ
Вообще, 2018 год будет для «КАМАЗ-мастера» знаковым. Команде исполнится 30 лет, и коллектив твёрдо намерен пополнить коллекцию своих трофеев новыми наградами на 40-м по счёту «Дакаре». Наблюдая своими глазами, как слаженно и с душой работает «Синяя армада», трудно не поверить, что камазовцы преподнесут подарок самим себе.