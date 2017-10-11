Артур Ардавичус взял «серебро» на Кубке мира
Другой представитель Казахстана занял шестое место.
Другой представитель Казахстана занял шестое место.
В Марокко завершился девятый этап Кубка мира по
Раллийная команда «Астана» впервые в рамках марокканского
«Получалось всю гонку держать хороший курс, но на начальном этапе пришлось больше часа висеть на хвосте у другого грузовика, не имея возможности его обогнать, так как на марафоне установлен лимит скорости — 150 км/ч. К тому же, пыльные бури значительно снижают видимость,
По словам пилота, инцидент с пролетом в яму отобрал 45 минут соревновательного времени, упущение которого сказалось на общем результате. В зачете квадроциклистов «Астану» представлял Дмитрий Шилов, новый член раллийной команды. На протяжении всего марафона спортсмен держал стабильный темп и лидировал на последнем, шестом этапе марафона.
Однако ближе к окончанию гонки у квадроциклиста возникли некоторые проблемы с приборами и роудбуком, что отняло время и концентрацию гонщика на трассе. Технические проблемы сказались на конечных результатах Дмитрия — в генеральной классификации зачета квадроциклистов спортсмен занимает шестую позицию.
По словам менеджеров команды, задача участия Дмитрия Шилова в марокканском
Руководство команды отметило, что Дмитрий продемонстрировал отличную физическую форму и самодисциплину. Прошедшая гонка в Марокко стала хорошей тренировочной площадкой для «Астаны» в преддверии самого главного соревнования в раллийном спорте — марафона «Дакар». Самый опасный и зрелищный