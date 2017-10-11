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15:33 (мск), источник: Prosports.kz

Артур Ардавичус взял «серебро» на Кубке мира

Другой представитель Казахстана занял шестое место.

Источник: Prosports.kz

В Марокко завершился девятый этап Кубка мира по ралли-рейдам — шестидневный марафон Rallye Oilibya Du Maroc. Участники гонки проехали свыше 2000 километров и финишировали в немецком Эфруте.

Раллийная команда «Астана» впервые в рамках марокканского ралли-рейда была представлена в двух категориях — «грузовики» и «квадроциклы». Артур Ардавичус выступил на своей боевой машине Iveco и занял второе место в генеральной классификации грузовиков. По словам пилота, на гонке в Марокко грузовикам удалось быть быстрее автомобилей других классов и благодаря скорости многие препятствия ему удавалось «пролетать» на ходу.

«Получалось всю гонку держать хороший курс, но на начальном этапе пришлось больше часа висеть на хвосте у другого грузовика, не имея возможности его обогнать, так как на марафоне установлен лимит скорости — 150 км/ч. К тому же, пыльные бури значительно снижают видимость, из-за чего на одном из поворотов я не заметил компрессионную яму и попал в нее, а вылетев оттуда, перевернулся на левый бок. Автомобиль прополол землю и буквально врылся в нее носом, — приводит слова Ардавичуса пресс-служба команды.

По словам пилота, инцидент с пролетом в яму отобрал 45 минут соревновательного времени, упущение которого сказалось на общем результате. В зачете квадроциклистов «Астану» представлял Дмитрий Шилов, новый член раллийной команды. На протяжении всего марафона спортсмен держал стабильный темп и лидировал на последнем, шестом этапе марафона.

Однако ближе к окончанию гонки у квадроциклиста возникли некоторые проблемы с приборами и роудбуком, что отняло время и концентрацию гонщика на трассе. Технические проблемы сказались на конечных результатах Дмитрия — в генеральной классификации зачета квадроциклистов спортсмен занимает шестую позицию.

По словам менеджеров команды, задача участия Дмитрия Шилова в марокканском ралли-рейде состояла в том, чтобы получить опыт большого соревнования и познакомиться с условиями и форматом ралли международного уровня.

Руководство команды отметило, что Дмитрий продемонстрировал отличную физическую форму и самодисциплину. Прошедшая гонка в Марокко стала хорошей тренировочной площадкой для «Астаны» в преддверии самого главного соревнования в раллийном спорте — марафона «Дакар». Самый опасный и зрелищный ралли-марафон стартует в январе и пройдет по трассам Перу, Боливии и Аргентины.

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