Россиянин Артем Маркелов победил во второй гонке на Гран-при Испании «Формулы-2»
Российский гонщик команды Russian Time Артем Маркелов одержал победу во второй гонке в рамках десятого этапа серии автогонок «Формула-2» —
Российский гонщик команды Russian Time Артем Маркелов одержал победу во второй гонке в рамках десятого этапа серии автогонок «Формула-2» —
Российский пилот финишировал с результатом 43 минуты 1,086 секунды. Второе и третье места заняли представители команды DAMS канадец Николас Латифи (+11,840 секунды) и британец Оливер Роуленд (+13,286) соответственно. Партнер Маркелова по Russian Time итальянец Лука Гьотто финишировал четвертым.
В личном зачете после этапа в Хересе Маркелов с 177 очками занимает третье место, уступая пилоту Prema Racing Шарлю Леклеру (249 очков) из Монако и Роуленду (189). В командном зачете первое место занимает DAMS, в активе которой 355 баллов. Далее следуют Prema Racing (347) и Russian Time (341).
Заключительный этап состоится в ОАЭ