Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Дания0
Румыния0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Казахстан0
Армения0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Польша0
Черногория0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Литва0
Англия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Словакия0
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Словения0
Шотландия0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Сибирь0
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур4
Лада1
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс1
Лос-Анджелес Кингз4
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Снайперы России установили мировой рекорд в дальности стрельбы
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
18:51 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Артем Маркелов победил во второй гонке на Гран-при Испании «Формулы-2»

Российский гонщик команды Russian Time Артем Маркелов одержал победу во второй гонке в рамках десятого этапа серии автогонок «Формула-2» — Гран-при Испании, прошедшей на трассе в Хересе.

Источник: РИА "Новости"

Российский пилот финишировал с результатом 43 минуты 1,086 секунды. Второе и третье места заняли представители команды DAMS канадец Николас Латифи (+11,840 секунды) и британец Оливер Роуленд (+13,286) соответственно. Партнер Маркелова по Russian Time итальянец Лука Гьотто финишировал четвертым.

В личном зачете после этапа в Хересе Маркелов с 177 очками занимает третье место, уступая пилоту Prema Racing Шарлю Леклеру (249 очков) из Монако и Роуленду (189). В командном зачете первое место занимает DAMS, в активе которой 355 баллов. Далее следуют Prema Racing (347) и Russian Time (341).

Заключительный этап состоится в ОАЭ 25—26 ноября.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль»
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»
Подопечный Слуцкого Грощицки — в «старте» Польши на матч с Черногорией
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь