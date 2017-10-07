Гонщик Леклер досрочно стал победителем «Формулы-2» сезона-2017

Второе место в гонке занял британский пилот команды DAMS Оливер Роулэнд, третьим стал напарник Леклера по команде итальянец Антонио Фуоко. Российский гонщик Russian Time Артем Маркелов финишировал пятым. Вторая гонка в Хересе пройдет в воскрсенье.

За три гонки до конца чемпионата 19-летний Леклер с 247 очками стал недосягаем до соперников. У ближайшего преследователя — Роулэнда — в активе 179 баллов. На третьей строчке располагается Маркелов (162). Заключительный этап «Формулы-2» состоится в Абу-Даби 25—26 ноября .

«Всегда приятно побеждать в любом чемпионате. Я думаю, что это результат большой преданности всей команды и всех парней, которые здесь работают. Очевидно, мои механики, инженеры, руководители команд и все вокруг, являются результатом этого. Я очень доволен ими, они не могли сделать свою работу лучше в этом году: они дали мне лучшую машину», — сказал Леклер после победы, его слова приводит пресс-служба «Формулы-2».

В прошлом году Леклер выиграл серию GP3. Монегасский гонщик является резервным пилотом команд «Формулы-1» «Феррари» и «Хаас».