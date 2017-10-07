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21:57 (мск), источник: ТАСС

Гонщик Леклер досрочно стал победителем «Формулы-2» сезона-2017

ТАСС, 7 октября. Монегасский пилот команды Prema Шарль Леклер занял первое место в первой гонке первого 10-го этапа сезона гоночной серии «Формула-2» (прошлое название GP2) и гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона. Этап проходит в испанском Хересе.

Второе место в гонке занял британский пилот команды DAMS Оливер Роулэнд, третьим стал напарник Леклера по команде итальянец Антонио Фуоко. Российский гонщик Russian Time Артем Маркелов финишировал пятым. Вторая гонка в Хересе пройдет в воскрсенье.

За три гонки до конца чемпионата 19-летний Леклер с 247 очками стал недосягаем до соперников. У ближайшего преследователя — Роулэнда — в активе 179 баллов. На третьей строчке располагается Маркелов (162). Заключительный этап «Формулы-2» состоится в Абу-Даби 25—26 ноября.

«Всегда приятно побеждать в любом чемпионате. Я думаю, что это результат большой преданности всей команды и всех парней, которые здесь работают. Очевидно, мои механики, инженеры, руководители команд и все вокруг, являются результатом этого. Я очень доволен ими, они не могли сделать свою работу лучше в этом году: они дали мне лучшую машину», — сказал Леклер после победы, его слова приводит пресс-служба «Формулы-2».

В прошлом году Леклер выиграл серию GP3. Монегасский гонщик является резервным пилотом команд «Формулы-1» «Феррари» и «Хаас».

GP2 существует с 2005 года. Серия была разработана, чтобы сделать гонки доступными для команд и создать идеальную школу пилотам перед переходом в чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». В разные годы чемпионом серии становились нынешние пилоты «Формулы-1» британцы Льюис Хэмилтон и Джолион Палмер, немец Нико Хюлькенберг, француз Ромен Грожан, бельгиец Стоффель Вандорн. В сезонах 2015 и 2016 гг. в серии выступал россиянин Сергей Сироткин, который сейчас является резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено». Оба раза российский гонщик становился по итогам чемпионата третьим.

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