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4 октября 2017, 21:59 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб и «Пежо» остаются в ралли-кроссе на сезон-2018

Компания «Пежо» продолжит выступления в чемпионате мира по ралли-кроссу в 2018 году вместе с Себастьеном Лёбом, сообщает Autosport.

Компания <span class=error>Пежо</span> продолжит выступления в чемпионате мира по <nobr>ралли-кроссу</nobr> в 2018 году вместе с Себастьеном <span class=error>Лёбом</span> сообщает Autosport. Увеличить
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«Наша цель на сезон-2018 — победа в чемпионате», — подчеркнул глава компании «Пежо» Жан-Филипп Импарато.

Ранее французский девятикратный чемпион мира по ралли подчёркивал, что компания может свернуть свою программу из-за доминирования «Фолксваген». Сам же Лёб не исключал своего возвращения в чемпионат мира по ралли (WRC). Пока неизвестно, кто станет напарником Лёба в следующем сезоне WRX.
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