Лёб и «Пежо» остаются в ралли-кроссе на сезон-2018
Компания «Пежо» продолжит выступления в чемпионате мира по
ралли-кроссу в 2018 году вместе с Себастьеном Лёбом, сообщает Autosport.
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«Наша цель на сезон-2018 — победа в чемпионате», — подчеркнул глава компании «Пежо»
Ранее французский девятикратный чемпион мира по ралли подчёркивал, что компания может свернуть свою программу
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