Лёб и «Пежо» остаются в ралли-кроссе на сезон-2018

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«Наша цель на сезон-2018 — победа в чемпионате», — подчеркнул глава компании «Пежо» Жан-Филипп Импарато.



Ранее французский девятикратный чемпион мира по ралли подчёркивал, что компания может свернуть свою программу из-за доминирования «Фолксваген». Сам же Лёб не исключал своего возвращения в чемпионат мира по ралли (WRC). Пока неизвестно, кто станет напарником Лёба в следующем сезоне WRX.