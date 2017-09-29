«Лучше всего сплю под Формулу-1». Алёшин — об IndyCar и Ф-1
Михаил Алёшин доказывает, почему IndyCar круче Формулы-1, и объясняет досрочный уход из американской серии.
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Американский этап карьеры IndyCar Михаила Алёшина закончился противоречиво. После достойного дебютного сезона и сильной второй половины чемпионата-2016 россиянин и его команда SPM досрочно расстались по ходу сезона-2017. Алёшин сосредоточился на помощи программе SMP Racing в работе над новым прототипом класса LMP1, а мы в беседе с гонщиком попробовали разобраться, что
«Никаких сожалений об уходе из IndyCar»
— Михаил, мы с вами встретились в дни финального этапа IndyCar. То, что вы сейчас в Москве, а не в Сономе, не вызывает сожалений?
— Нет, это пройденный этап. Сожаления возникли, когда стало понятно, что невозможно будет добиться
— Но вы продолжаете следить за серией?
— Конечно. Интересно же.
— В Формуле-1 такое редко бывает.
— В этом году хоть
— Когда вы видите другого пилота за рулём «своей» машины SPM, у вас не возникает ревности? Или дополнительного интереса?
— Никаких чувств нет.
— Но для вашей репутации как пилота хорошо, что заменивший вас гонщик не выстрелил? Это лишний раз показывает, что проблема вряд ли была в вас?
— Моя репутация уже не раз доказана всем, кому нужно было. А кто сомневается, может просто посмотреть, например, «Википедию». Вот честно: мне это не важно. Главное, чтобы все были
— Вы сказали, что уже по ходу сезона стало ясно: высоких результатов не будет. К осознанию этого шли долго или щёлкнуло в один момент?
— Было много факторов — не буду говорить каких. Но люди, смотревшие мои гонки, всё прекрасно понимают.
— Ясно, что вы не хотите копаться в грязном белье и так далее. Но
— Я ничего не буду говорить: эта кухня не всегда должна быть открытой. Всё, что я вам бы рассказал, будет, как вы правильно выразились, выглядеть «выносом белья». Я вообще человек отходчивый, достаточно прагматичный в плане работы. Могу сказать, что сейчас всё моё внимание сконцентрировано на прототипе BR Engineering.
«Мемуары? Да из меня писатель…»
— Мы помним сильную концовку прошлого сезона: подиум, упущенная не по вашей вине победа. Все ждали в этом году
— Команда — такой достаточно сложный, многоступенчатый организм, в котором каждая составляющая должна работать как надо. Если одна составляющая не работает, механизм разваливается. А если не работает много, то понятно, что происходит. Мне сложно ответить на этот вопрос, оставаясь максимально политкорректным. Но если
— Была непонятная ситуация, когда вы пропустили одну гонку. Команда говорила, что вам нужно взять паузу, отдохнуть. Вы сами это чувствовали? Или, опять же, это были политкорректные слова?
— Тогда нужно было так сделать.
— Может быть,
— Нет, книгу не хочу писать. Хотя, кстати, многие просят! Но из меня писатель… Может,
— Вернёмся к IndyCar. Были в этом году
— Я стараюсь концентрировать внимание именно на хорошем. Например, было круто в Техасе, пока Канаан не прибрал нас вместе с Хинчклиффом. Машина была очень конкурентоспособная: если бы не эта авария, думаю, мы с ним приехали бы в пятёрке — сто процентов. А может, и выше. Само собой, круто было на «Инди-500» — пока мне в бок не приехал Карпентер. На той же «Инди-500» я поймал машину после заноса — на свой день рождения подарок сам себе сделал!
— Вспоминается Айова, где вы здорово смотрелись и в квалификации, и по ходу гонки: до аварии шли
— Довести дело до конца было практически невозможно. У машины была безумная избыточная поворачиваемость, и в таких условиях на овале ты рано или поздно окажешься в стене. Это факт. Если у тебя недостаточная поворачиваемость, то с этим жить можно. Если избыточная —
— Такие проблемы часто возникали по ходу сезона?
— На овалах у нас всё было достаточно прилично. Больше на обычных трассах.
«Алонсо адекватный. На земле находится человек»
— Вы немного затронули «Инди-500», где огромное внимание было привлечено к Фернандо Алонсо. Какое впечатление он произвёл на вас? Был ли высокомерен?
— Абсолютно нормальный человек, никакого высокомерия. Я его
— А его результат вас удивил? То, что Фернандо боролся за победу? Или он и должен был так выступать?
— Должен был.
Жалко, конечно, что «Хонда» его и там прокинула! Но зато «Хонда» в этом году очень сильно прогрессировала: они делают реально быстрые моторы. «Шевроле» мы дали очень хороший бой на овале.
— Такой бы мотор в прошлые два ваших сезона…
— Да. На больших овалах «Хонда» стала номером один — сто процентов.
— Как считаете, как много гонщиков Формулы-1 смогли бы выступить на «Инди-500» примерно так же, как Алонсо? Три, пять, половина пелотона? Или главное, чтобы тренировок побольше дали — и тогда всё будет в порядке?
— Овал — это не только тренировки. Если в организме имеется определённая часть тела, то всё будет хорошо. Когда ты подъезжаешь на скорости под 400 км/ч и тебе надо заехать в поворот, не отпуская газ, то у тебя, мягко говоря, есть определённые сомнения. А когда ты ещё едешь позади 10 пилотов в разряжённом воздухе и твою машину срывает на каждом круге в каждом повороте на протяжении трёх часов, то здесь понятно: любой человек задумается, зачем ему это надо! Ну, нормальный человек — не я.
Я знаю, что многие пилоты Формулы-1 не идут в IndyCar именно по этой причине — боятся овалов. Например, мне Буэми говорил: «Я рад бы попробовать, но не хочу на овалах ездить». Майк Конвей, который выступает за «Тойоту» в LMP1, ездил раньше в IndyCar, но когда пару раз приложился о стену на больших овалах, то сказал: «Больше не хочу»! Это же своя специфика, безумно опасно. Безопасность автомобиля, шлемы — это замечательно и прекрасно, но когда ты врезаешься в стену на такой скорости, то даже если машина останется цела, то твои внутренние органы — не всегда. Это в любом случае опасно. Ты должен понимать, на что идёшь.
— Но вы с овалами быстро сроднились.
— Просто они мне сразу понравились. Это самое безумное, что я делал в своей жизни! Я никогда не забуду ощущения, когда я первый раз выехал на овал. Когда люди смотрят телевизор, то думают: «Ну, ездят там по кругу машинки…». А я помню свои ощущения. Я не предполагал, насколько это сложно — даже не столько технически, а морально. Ты постоянно переступаешь через себя, через свой страх. Такого ни на одной трассе ни в одном классе я не испытывал.
— Вы проехали первый, второй, третий круги… Сколько понадобилось времени, чтобы атаковать
— Кругов, наверное, десять.
— И потом проехали на полном газу.
—
— Овалы — главное, по чему вы скучаете?
— Этого да, не хватает. Но когда ты оказываешься на овале, например, в Айове и у тебя с машиной
«Почему Ассоциация гонщиков Формулы-1 такая слабая?»
— Вы сказали про безопасность. Поддержали бы введение «гало» в IndyCar?
— Если бы пилоты могли сами выбирать, то на свою машину я бы не ставил. Зачем «гало» — давайте сразу сделаем закрытый кокпит, как в прототипах. Но, может быть, это я такой консерватор. Многое из облика нынешних формульных машин раньше казалось дикостью, а потом, со временем, ко всему привыкли. Не знаю. Если думать о семье Джастина Уилсона, то, конечно, понятно… Но вот я бы на свою машину не ставил.
— Наверное, закрытые кокпиты — это неизбежность? Даже если пилоты и болельщики против.
— Возможно, но я не понимаю: что, Ассоциация гонщиков Формулы-1 такая слабая? Они же сами должны это решать, ехать им с «гало» или нет. Это их жизни. Я просто не понимаю, как так может быть, что взяли и решили без них. В IndyCar думают о «гало», но всё будет решаться голосованием гонщиков. Если большинство пилотов придёт к выводу, что «гало» нужно, то его поставят. А если нет, то нет, и это правильно, потому что это именно ты рискуешь жизнью, а не тот, кто пишет правила. Плюс «гало» закрывает половину обзора. Это же тебе не будет видно. Ты должен решать сам. Кто против — пусть едет без «гало», кто за — у того пусть стоит. Наверное, так правильно.
— В Формуле-1 такой демократии никогда не было.
— Да. Многие люди меня обвинят, что я не думаю про безопасность. Честно скажу: ребята, если мы говорим про безопасность, то лучше сидеть дома на диване ровно. Желательно вообще с него не вставая. Давайте надевать на себя страховку и крепить её к потолку, чтобы не дай бог не упасть. Не надо доводить безопасность до абсурда! Гонки должны быть гонками. А гонщики должны быть гонщиками.
Кстати говоря, я бы ещё убрал из Формулы-1 электроусилитель руля. Там что, институт благородных девиц? У пилотов Ф-1 руки как у пианистов — что это за спорт? Когда ты вылезаешь из машины, у тебя руки должны быть стёрты до кровяных мозолей! Вот это ты поработал. Помню, когда я первый раз сел в машину Формулы-1, то обалдел от того, как легко крутится руль. Больше всего удивило, что он не имел особой отдачи: грубо говоря, на 60 км/ч и 300 км/ч усилия нужно было прикладывать одинаковые. Обычно чем быстрее машина едет, тем сложнее повернуть. А там меня сильно мотнуло: я просто не ожидал, что нужно так мало усилий!
— Вы обсуждали эти наблюдения насчёт Ф-1 с
— Все, с кем говорил об этом, со мной согласны. То есть это не только моё мнение, а мнение многих. Ещё одна проблема — не только Формулы-1, но и в целом всех формульных классов: зачем столько аэродинамики? Уберите половину крыльев, они не нужны. Зрители не видят, что в Барселоне в третьем повороте машина Ф-1 в начале 90-х ехала 150 км/ч, а сейчас едет около 200 за счёт этих крыльев. Зрители разницы не чувствуют, но видят, что отсутствуют обгоны. А они отсутствуют, потому что в разряжённом воздухе ты не можешь приблизиться к сопернику — как раз
— В Формуле-1 говорили, что машины слишком медленные и выглядят недостаточно агрессивно. Якобы самим гонщикам было скучно.
— Не знаю по поводу внешнего вида, это дело вкуса. Машины стали быстрее, больше аэродинамики — ну и что? Они стали быстрее на пять секунд, вау… Но зритель же этого не видит, на глаз не может определить, с какой скоростью едет машина. Зато ты смотришь гонку и засыпаешь. Я, например, уже не могу смотреть.
«В IndyCar посмеялись бы над рассказами пилотов Ф-1»
— Почему же тогда IndyCar
— До сих пор сказывается разделение серии в середине 90-х годов. А ведь до раскола IndyCar была намного популярнее NASCAR. Популярность NASCAR, в свою очередь, Формуле-1 и не снилась.
— Но это вы говорите чисто про американский рынок. За его пределами NASCAR и тем более IndyCar мало кого трогают.
— Да, за пределами Америки популярность не очень. Но чем плоха Америка сама по себе? Если у тебя на гонку приходит 200 тысяч зрителей, то какая там Формула-1? А столько раньше приходило на IndyCar. Хотя рейтинги у них сейчас растут каждый год. Если бы серию показывали на нормальном канале… Даже в Америке IndyCar транслируют по кабельному каналу. Да, NBCSN есть почти у всех, но
Кстати, работа команд и пилотов в Америке на другом уровне по сравнению с Формулой-1. В том плане, что там гонщики намного более открытые: нет рафинированности, как в Ф-1. «Я правильный, сегодня яблочко съел, вечером куриную грудку съем, с девушками я не сплю, потому что это мешает гонкам»… Очень интересный персонаж, не правда ли? В IndyCar такого нет: там над такими рассказами только посмеялись бы. Это же нормально: меньше понтов и больше демократичности, открытости.
— В Формуле-1 повеселиться умеют только Хэмилтон и Риккардо.
— Я вижу, какой образ себе создал Хэмилтон —
Знаете, обратил внимание на интересную вещь. В Европе всем наплевать, какая ты личность; главное — какие у вас результаты. В Америке ровно наоборот: простому обывателю важнее, какой ты человек. Если он поймёт, что ты интересный и открытый человек, то будет болеть за тебя, даже если ты всё время приезжаешь последним. Эта разница сильно ощущается.
— Американцы из Liberty в состоянии изменить Ф-1 в этом плане?
— За один день Москва не строится, посмотрим. Американцы могут сделать хорошее шоу из всего, у них это, похоже, в крови — думаю,
«Новый календарь WEC не бесспорный»
— Вернёмся к вашей карьере. Последний вопрос про IndyCar. Итак, прошла ваша последняя гонка — что было дальше, как вы расстались с командой и Америкой?
— Ничего трагичного не было. Никакой музыки страшной не играло! Просто приняли решение, нормально всё. Свою часть команды позвал в ресторан, посидели — покушали, пообщались, посмеялись. И потом полетел в Москву. Вещей пришлось забирать немало, это да — одних шлемов пять штук.
— Чем занимаетесь сейчас? Как выглядит ваше участие в работе над прототипом?
— Совсем скоро пойдут беспрерывные тесты, работа на симуляторе, на базе «Даллары», на треке. Сейчас очень плотно работаем с молодёжью — это очень важно в рамках программы SMP Racing. Работы хватает.
— На данном этапе есть хоть
— Дайте машине хотя бы выйти на трассу! Но вообще Джанпаоло Даллара никогда не делал плохих автомобилей, да и наши, российские, умы подключены. Я настроен более чем позитивно, уверен в успешности проекта BR Engineering — BR1. Самое главное, что есть время на испытания этой машины — соответственно, на выявление
— Как относитесь к возможному исчезновению всех заводских команд из зачёта LMP1? Остаётся только «Тойота», да и её будущее под вопросом.
— Если останется «Тойота», то, скорее всего, так адаптируют правила, что мы будем с ними конкурировать. Ей, наверное, будет обидно, что с такими тратами будет бороться с командами, у которых совсем другие бюджеты. Я нормально отношусь к уходу заводских команд из LMP1 — это спортивная конкуренция и бизнес.
— Что думаете о радикальном переходе WEC на систему «осень-весна», при которой
— Не хочу здесь юлить: календарь не бесспорный. Зато будет куча свободного времени! Конечно, все будут тестироваться, тем более что машину LMP1 улучшать можно вечно, здесь в этом плане посвободней, чем в LMP2. У меня будет много времени, может быть, и на другие гонки, посмотрим.
— Насколько полезным для вас оказалось участие в «24 часах Ле-Мана» — 2017?
— Участие в суточных марафонах — важный этап в карьере каждого пилота. Это хорошая проверка «на вшивость». Проверка твоего физического и психологического состояния. Два часа ты едешь, вылезаешь из машины, четыре часа кушаешь и спишь, потом опять просыпаешься и едешь, и снова и снова. Тебя будят в четыре утра и говорят: «Михаил, ваша очередь», — у тебя ещё глаза сонные и слипающиеся, когда ты садишься за руль! Но поднимается леденец — и пора ехать. Обычно на дальней прямой глазки уже сами начинают открываться!
«Трамп или Обама? Симпсоны!»
— Напоследок небольшой блиц. Лучший американский город?
— Наверное,
— Лучшие мюзикл или шоу?
— Да откуда время, чтобы на них ходить! Каждые выходные —
— Любимая американская трасса? Индианаполис чур не называть.
— Поконо! Все овалы разные, но когда ты справляешься с этим, не убравшись в стену и показав хороший результат, то ощущения отличные.
— Самый вкусный американский бургер?
— Кстати, есть такой. Могу порекомендовать отличное заведение в Индианаполисе: там бургеры делают прямо при тебе — просто супер!
— Самая ужасная непогода в Америке?
— В том году я попал на землетрясение. Я был в гостинице, думал выбежать в коридор, но потом подумал, что поздно, всё равно далеко уже не убегу. А если вдруг всё обвалится, то я буду выглядеть крайне нелепо, если меня найдут полуголым в коридоре. Так что остался в номере — и всё обошлось!
— Самый интересный американский спорт?
— Я ходил на разные. Лучше всего — хоккей.
— Трамп или Обама!
— Симпсоны! Можно я не буду отвечать?
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