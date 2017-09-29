Определились чемпионы и обладатели Кубков России
Судьба титулов решилась в финальных заездах Российской серии кольцевых гонок в Казани.
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На автодроме Kazan Ring 23 и 24 сентября прошел грандиозный финал Российской серии кольцевых гонок, промоутером которой вот уже четвертый год является программа развития автоспорта SMP Racing. Как и на предыдущих этапах, которые в этом году прошли на трассах в Московской, Смоленской и Нижегородской областях и Республиках Чечня и Татарстан, пилоты выходили на старт боевых заездов и в субботу, и в воскресенье. В результате зрители увидели 10 напряженных гонок, а в перерывах приняли участие в
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— Всего в 2017 году у нас отметились 117 пилотов — почти в полтора раза больше, чем в прошлые сезоны, — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков. — На каждый этап заявки подавали до 90 спортсменов. А интрига сохранялась до самого финала, причем победители и призеры во всех пяти классах определились только в заключительных гонках.
Настоящий расцвет наблюдался в классе Туринг. Здесь за сезон стартовали 18 пилотов, подавляющее большинство выступает на автомобилях международной категории TCR. Причем двукратному росту сопутствовало появление новых моделей: если раньше все выступали на хэтчбеках SEAT Leon, то теперь к ним добавились седаны Audi RS3 и LADA Vesta. Немецкие машины появились в СМП РСКГ одновременно с мировым дебютом, а 350-сильные «Весты» команда LADA Sport ROSNEFT построила специально для российского чемпионата в рекордный срок, всего за три месяца.
И отечественные машины оказались весьма конкурентоспособны! С самого начала сезона в Грозном пилоты на «Ладах» регулярно поднимались на подиум — и в итоге Владимир Шешенин смог стать
ЧЕМПИОН МИРА ПРОИГРЫВАЕТ
Еще более успешными оказались пилоты на «Вестах» в категории
В зачете
Самый массовый зачет Национальный в нынешнем году собрал 48 участников! Здесь развернулось противостояние между 150-сильными «Ладами» и иномарками российской сборки, которое завершилось победой Айдара Нуриева на Kia Rio. Лишь на несколько очков он опередил Глеба Кузнецова на Volkswagen Polo, а бронзу в Кубке страны добыл Егор Санин, пилотирующий LADA Kalina.
ГЛАВНЫЕ РУССКИЕ ГОНКИ
В первенстве СМП РСКГ Национальный юниор, где выступают юноши и девушки от 14 до 17 лет, лидер класса Максим Корнилков на LADA Kalina в последней гонке сезона оказался успешнее Ирины Сидорковой на Volkswagen Polo, благодаря чему и смог стать лучшим из 18 участников. Бронза в этом зачете — у молодого пилота на Volkswagen Polo Владислава Середенко.
Фантастическая борьба во всех заездах, широкая география и трансляции на спортивных и автомобильных телеканалах привели к тому, что СМП РСКГ действительно можно назвать главными русскими гонками. Каждый этап посетили от 3 до 6 тысяч зрителей, для которых эти выходные стали настоящим праздником. Ведь кроме гонок организаторы готовили развлечения для всех болельщиков: тут и компьютерные симуляторы, и детская анимация, и
Статус Российской серии кольцевых гонок подчеркивает и интерес со стороны руководителей регионов и
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