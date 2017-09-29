Определились чемпионы и обладатели Кубков России

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На автодроме Kazan Ring 23 и 24 сентября прошел грандиозный финал Российской серии кольцевых гонок, промоутером которой вот уже четвертый год является программа развития автоспорта SMP Racing. Как и на предыдущих этапах, которые в этом году прошли на трассах в Московской, Смоленской и Нижегородской областях и Республиках Чечня и Татарстан, пилоты выходили на старт боевых заездов и в субботу, и в воскресенье. В результате зрители увидели 10 напряженных гонок, а в перерывах приняли участие в шоу-программах от партнеров и команд СМП РСКГ, аплодировали выступлению каскадеров, а один из болельщиков выиграл хэтчбек LADA Kalina Drive Active, которые LADA Sport ROSNEFT разыгрывала на каждом из семи этапах Российской серии кольцевых гонок.

ЖИРНАЯ ТОЧКА

— Всего в 2017 году у нас отметились 117 пилотов — почти в полтора раза больше, чем в прошлые сезоны, — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков. — На каждый этап заявки подавали до 90 спортсменов. А интрига сохранялась до самого финала, причем победители и призеры во всех пяти классах определились только в заключительных гонках.

Настоящий расцвет наблюдался в классе Туринг. Здесь за сезон стартовали 18 пилотов, подавляющее большинство выступает на автомобилях международной категории TCR. Причем двукратному росту сопутствовало появление новых моделей: если раньше все выступали на хэтчбеках SEAT Leon, то теперь к ним добавились седаны Audi RS3 и LADA Vesta. Немецкие машины появились в СМП РСКГ одновременно с мировым дебютом, а 350-сильные «Весты» команда LADA Sport ROSNEFT построила специально для российского чемпионата в рекордный срок, всего за три месяца.

И отечественные машины оказались весьма конкурентоспособны! С самого начала сезона в Грозном пилоты на «Ладах» регулярно поднимались на подиум — и в итоге Владимир Шешенин смог стать вице-чемпионом, опередив именитого Алексея Дудукало, выступавшего на СЕАТе. А Дмитрий Брагин защитил титул, одержав победу в последней гонке и поставив жирную точку в споре за чемпионство в самом престижном зачете СМП РСКГ.

ЧЕМПИОН МИРА ПРОИГРЫВАЕТ

Еще более успешными оказались пилоты на «Вестах» в категории Супер-продакшн, где кроме них выступали спортсмены на седанах LADA Granta, хэтчбеках Honda Civic и купе Subaru BRZ мощностью 250 л. с. Приверженцы каждой из марок одерживали победы в разных гонках, были у них и сходы, поэтому предсказать результаты в финале было невозможно. В итоге лучшим из 16 пилотов в этом сезоне стал Михаил Митяев на LADA Vesta — он опередил серебряного призера Максима Чернева и обладателя бронзы Ефима Гантмахера, выступающих на Subaru BRZ.

В зачете Туринг-Лайт, где соревнуются компактные 200-сильные хэтчбеки самых разных моделей, отметились 17 пилотов. В этом году класс привлекал внимание в том числе благодаря «десанту» SMP Racing: сразу несколько пилотов, добившихся успехов в престижных зарубежных соревнованиях, вернулись на родные трассы за рулем Volkswagen Polo. И обладателем титула здесь стал вовсе не чемпион мира Алексей Басов, а его товарищ по команде Денис Булатов! Второй результат по итогам сезона показал Андрей Масленников, выступавший на Ford Fiesta, бронза досталась Ильдару Рахматуллину на Renault Twingo.

Самый массовый зачет Национальный в нынешнем году собрал 48 участников! Здесь развернулось противостояние между 150-сильными «Ладами» и иномарками российской сборки, которое завершилось победой Айдара Нуриева на Kia Rio. Лишь на несколько очков он опередил Глеба Кузнецова на Volkswagen Polo, а бронзу в Кубке страны добыл Егор Санин, пилотирующий LADA Kalina.

ГЛАВНЫЕ РУССКИЕ ГОНКИ

В первенстве СМП РСКГ Национальный юниор, где выступают юноши и девушки от 14 до 17 лет, лидер класса Максим Корнилков на LADA Kalina в последней гонке сезона оказался успешнее Ирины Сидорковой на Volkswagen Polo, благодаря чему и смог стать лучшим из 18 участников. Бронза в этом зачете — у молодого пилота на Volkswagen Polo Владислава Середенко.

Фантастическая борьба во всех заездах, широкая география и трансляции на спортивных и автомобильных телеканалах привели к тому, что СМП РСКГ действительно можно назвать главными русскими гонками. Каждый этап посетили от 3 до 6 тысяч зрителей, для которых эти выходные стали настоящим праздником. Ведь кроме гонок организаторы готовили развлечения для всех болельщиков: тут и компьютерные симуляторы, и детская анимация, и автограф-сессии знаменитых пилотов.