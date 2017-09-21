Карякин впервые за три года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель
ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин впервые с 2014 года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам, который пройдет в Марокко с 4 по 10 октября. Об этом Карякин сообщил ТАСС.
«Я уже участвовал в этапе Кубка мира в
Ранее гонщик сообщил ТАСС, что ему поступило предложение участвовать в «Дакаре» 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. «Мне предложили выступить в составе команды Казахстана. Конечно, это отличное предложение, которое тут же решит мои проблемы, но я
Несколько месяцев назад гонщик говорил о том, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в
«Дакар» в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter