Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/31081291/
21 сентября 2017, 15:25 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Карякин впервые за три года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин впервые с 2014 года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам, который пройдет в Марокко с 4 по 10 октября. Об этом Карякин сообщил ТАСС.

«Я уже участвовал в этапе Кубка мира в Абу-Даби в 2014 году. Для участия необходимо порядка 1 млн рублей — в этом меня готова поддержать компания Fores, однако она пока окажет поддержку только на этом этапе. Проблема в том, что Кубок мира и “Дакар” — абсолютно разные вещи, совсем другие деньги. Тем не менее, мне надо как-то тренироваться, “Дакар” в этом году в первые 7 дней будет проходить в песках на высоте 5 км над уровнем моря, это будет безумно сложный этап», — сказал он.

Ранее гонщик сообщил ТАСС, что ему поступило предложение участвовать в «Дакаре» 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. «Мне предложили выступить в составе команды Казахстана. Конечно, это отличное предложение, которое тут же решит мои проблемы, но я все-таки хочу представлять свою страну», — подчеркнул Карякин.

Несколько месяцев назад гонщик говорил о том, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Пока ему удалось собрать сумму, необходимую для оплаты его личной заявки, однако этого не достаточно для участия в ралли-марафоне 2018 года.

«Дакар» в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлонист Логинов избежал перелома, на восстановление уйдет около двух недель

Российский теннисист Кравчук выступит на ВТБ Кубке Кремля

Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева переведена в общую палату после операции

Француз Лапартьен избран президентом Международного союза велосипедистов