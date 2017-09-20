Хайдфельд и Розенквист продолжат выступать за «Махиндру» в Формуле-Е

«С подтверждением состава пилотов и новым автомобилем M4-Electro “Махиндра” ставит перед собой более амбициозные цели, чем когда-либо прежде — соревноваться за победу в личном и командном зачётах», — отмечается в пресс-релизе команды.



«Я горжусь тем, что являюсь частью “Махиндры”, где мы продолжаем прогрессировать. Это именно то место, где я хочу быть, и я рад продлению контракта и стремлению команды достичь ещё большего успеха. Я воодушевлён и не могу дождаться возможности гоняться за рулём нового болида M4-Electro в этом постоянно прогрессирующем чемпионате», — прокомментировал продление контракта Хайдфельд.