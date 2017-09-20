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https://sport.mail.ru/news/autosport/31068549/
20 сентября 2017, 16:04 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Хайдфельд и Розенквист продолжат выступать за «Махиндру» в Формуле-Е

Команда Формулы-Е «Махиндра» подтвердила, что Ник Хайдфельд и Феликс Розенквист сохранят места боевых пилотов конюшни на следующий сезон, который будет проходить с декабря 2017 года по июль 2018-го.

«С подтверждением состава пилотов и новым автомобилем M4-Electro “Махиндра” ставит перед собой более амбициозные цели, чем когда-либо прежде — соревноваться за победу в личном и командном зачётах», — отмечается в пресс-релизе команды.

«Я горжусь тем, что являюсь частью “Махиндры”, где мы продолжаем прогрессировать. Это именно то место, где я хочу быть, и я рад продлению контракта и стремлению команды достичь ещё большего успеха. Я воодушевлён и не могу дождаться возможности гоняться за рулём нового болида M4-Electro в этом постоянно прогрессирующем чемпионате», — прокомментировал продление контракта Хайдфельд.
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