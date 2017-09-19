Атака за серебро. Как Гвазава спас второе место в Mitjet

В прошедшем сезоне Кубок России Mitjet вобрал в себя шесть этапов — серия была представлена в Москве, Казани и Сочи. Главная интрига сезона была снята с повестки ещё после пятого этапа Кубка России, который состоялся в августе в Казани. Признанный лидер серии Иван Лукашевич, которого генеральный директор Серии Борис Шульмейстер поставил выше Даниила Квята, выиграв девять из десяти гонок, досрочно стал обладателем Кубка России 2017 года. Главный вопрос, который пилоты оставили на последний этап: кто разделит пьедестал почёта с Лукашевичем? На два вакантных места претендовали Алексей Карачев, Дмитрий Гвазава и Андрей Агафонов.

21 машина была представлена на старте гонок финального этапа Кубка России Mitjet — рекордное число участников за всю историю серии. «Для нас этот факт является показателем той работы, которую мы планомерно делали в течение всего года, — говорит Шульмейстер. — Тот факт, что на финальный этап в Сочи прилетел 21 пилот, говорит о том, что в автоспортивном сообществе мы набираем всё большую популярность. Те услуги, которые мы предоставляем пилотам, та атмосфера, в которую они погружаются на наших этапах, приводят к очевидному росту популярности серии на территории всей страны».

Первая гонка этапа оправдала статус «финальной» уже при дебютных маневрах. Для Андрея Агафонова заезд закончился после первого поворота — вылет. Для Дмитрия Гвазавы гонка началась заново после второго поворота — разворот и место в конце пелетона. Манёвр со знаком «минус» в исполнении Гвазавы задал тон всей гонке. Столько обгонов в этом сезоне ещё не было! Расклад сил на трассе менялся едва ли не после каждого следующего поворота. С высоты первой позиции на все эти перипетии с чувством собственного достоинства наблюдал Иван Лукашевич, который уже по привычке и стартовал первый, и финишировал в гордом одиночестве.

Лучше всех стартовал Михаил Макаровский. Мало кто понял манёвры Михаила, но когда дым после первого поворота развеялся, все увидели Макаровского на второй позиции. По ходу гонки Макаровского обошёл опытный Алексей Карачев, но всё же Михаил сумел удержаться на третьей позиции и впервые в сезоне оказался на пьедестале почёта. Эта гонка по-настоящему напоминала броуновское движение. Один лишь показательный факт: Сергей Егоров все три летних месяца провёл за границей, а потому в последних четырёх этапах Кубка России участия не принимал. Оказавшись без практики, владелец серии по итогам квалификации оказался на последнем месте. Но, стартовав 20-м, на финише идейный вдохновитель серии оказался 12-м. Такого прорыва, кроме Сергея Егорова, в этот день себе не смог позволить никто. Фантастика.



Никита Худов, перебравшись с седьмой позиции на четвёртую, в итоге праздновал победу в категории Semi-PRO. На вторую и третью ступени пьедестала почёта в этом зачёте поднялись Антон Немкин и Константин Гугкаев, которые по ходу сезона вели битву за итоговую победу в категории Semi-PRO. В десятку во второй раз в сезоне заехала Анна Прядкина. Дмитрий Гвазава в итоге оказался только на девятой позиции — дважды по ходу гонки его машину разворачивало на 180 градусов.

Перед стартом последней гонки в гоночной серии Mitjet сложилась совершенно уникальная ситуация: Алексей Карачев и Дмитрий Гвазава имели одинаковое количество баллов. Учитывая, что Карачев стартовал пятым, а Гвазава — девятым, у Алексея было небольшое преимущество. Но уже после первого круга Гвазава оказался первым преследователем Карачева. Алексей шёл третьим, Дмитрий — четвёртым. И в категории Semi-PRO была совершенно очевидная интрига: Дмитрий Бударин, Антон Немкин и Константин Гугкаев сражались за звание главного триумфатора сезона. Добавить к этому трио Дмитрия Кайшева, шикарно отработавшего квалификацию, Владимира Чарчияна, считающего сочинскую трассу самой удобной для себя, резко прогрессирующего Никиту Худова.

На экваторе гонки Карачев с Гвазавой сначала обошли долгое время идущего на второй позиции Михаила Макаровского, а затем Дмитрий в очной борьбе опередил Алексея. Оказалось, что это был решающий обгон сезона. Алексей Карачев показал третий результат, который, думается, его совсем не устроил.

«Когда ты весь чемпионат борешься с таким гонщиком, как Иван Лукашевич, занять второе место в общем зачёте — очень достойно, — подвёл итог сезону Дмитрий Гвазава. — Для меня это равносильно победе. Да, в прошлом году я стал чемпионом, но тогда не было такой конкуренции. Сейчас было намного сложнее, ведь стало больше быстрых ребят. Думаю, я доказал свою скорость. Моя задача была — опередить Лёшу, у нас была настоящая дуэль. Мне удалось победить, чему я очень рад! Выкладывался на 110 процентов!».