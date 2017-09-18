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https://sport.mail.ru/news/autosport/31037762/
18 сентября 2017, 10:00 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Чикаго

В Чикаго состоялась гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Мартин Труэкс-младший.

Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Кевин Харвик.

NASCAR Cup. Чикаго. 17 сентября. Гонка
1. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Кевин Харвик («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Кайл Ларсон («Шевроле»)
6. Брэд Кезеловски («Форд»)
7. Джоуи Логано («Форд»)
8. Джимми Джонсон («Шевроле»)
9. Мэтт Кенсет («Тойота»)
10. Джейми Макмюррей («Шевроле»).

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 2102
2. Чейз Эллиотт — 2075
3. Кевин Харвик — 2067
4. Брэд Кезеловски — 2061
5. Кайл Буш — 2061
6. Чейз Эллиотт — 2059
7. Дэнни Хэмлин — 2058
8. Джимми Джонсон — 2046
9. Мэтт Кенсет — 2039
10. Райан Блэйни — 2034.
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Американский гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

Американский гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

ТАСС, 18 сентября. Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом знаменитой американской гоночной серии IndyCar в сезоне-2017. В воскресенье он финишировал вторым на заключительном этапе сезона, который прошел в Сономе (штат Калифорния).
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