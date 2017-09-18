Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Чикаго
В Чикаго состоялась гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Мартин
Труэкс-младший.
Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Кевин Харвик.
NASCAR Cup. Чикаго. 17 сентября. Гонка
1. Мартин
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Кевин Харвик («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Кайл Ларсон («Шевроле»)
6. Брэд Кезеловски («Форд»)
7. Джоуи Логано («Форд»)
8. Джимми Джонсон («Шевроле»)
9. Мэтт Кенсет («Тойота»)
10. Джейми Макмюррей («Шевроле»).
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин
2. Чейз Эллиотт — 2075
3. Кевин Харвик — 2067
4. Брэд Кезеловски — 2061
5. Кайл Буш — 2061
6. Чейз Эллиотт — 2059
7. Дэнни Хэмлин — 2058
8. Джимми Джонсон — 2046
9. Мэтт Кенсет — 2039
10. Райан Блэйни — 2034.
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