Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Чикаго

ТАСС, 18 сентября. Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом знаменитой американской гоночной серии IndyCar в сезоне-2017. В воскресенье он финишировал вторым на заключительном этапе сезона, который прошел в Сономе (штат Калифорния).