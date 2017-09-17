Квят попросил прощения после нового провала

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Гонка в Сингапуре резко изменила ситуацию в борьбе за чемпионский титул и столь же резко ухудшила шансы Даниила Квята остаться в «Формуле-1» на следующий сезон. Льюис Хэмилтон успешно избежал стартового завала, выбрав наилучшую траекторию, и теперь на 28 очков опережает Себастьяна Феттеля. А Квят допустил грубую ошибку и завершил гонку после 10 кругов.

ПРОСТИТЕ, РЕБЯТА

Такими этими словами Даниил Квят завершил «Гран-при Сингапура» — гонку, спрогнозировать ход событий в которой было просто невозможно. Для пилота «Торо Россо» эта гонка продолжалась всего 11 кругов. На скользкой от дождя трассе он не удержал машину в седьмом повороте и врезался в заградительный барьер.

Непосредственно перед этим Квят из-за ошибки пилота «Хаас» Кевина Магнуссена вышел на десятое место. С учетом того, что на «Марина-Бей» болиды итальянской команды выглядели вполне неплохо, Даниил мог претендовать на первое с майского «Гран-при Испании» попадание в очковую зону.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LAP 11/61: SAFETY CAR<br><br>KVY's race is over, he ends up in the wall at Turn 7<a href="https://twitter.com/hashtag/SingaporeGP?src=hash">#SingaporeGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/cKzXgjPuf3">pic.twitter.com/cKzXgjPuf3</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/909394487167905792">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А ему эти очки были очень нужны, чтобы доказать: все, что происходит, просто стечение обстоятельств. Но в это уже сложно поверить. По статистике Даниил худший в пелотоне в нынешнем году. Похоже, Квят растерял всю уверенность, с которой приходил в «Формулу-1». Даже получив фантастический шанс, он не смог им воспользоваться. И винить, кроме самого себя, некого.

Ведь другой пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который в следующем сезоне будет отдан в аренду в «Рено», провел ночную гонку великолепно, финишировав на четвертом (!) месте. А в квалификации пробился в третий сегмент, пусть и показал в нем в итоге худшее время. Два пилота, которые соревновались еще в юниорских сериях, сейчас выступают словно в разных лигах.

На счету Квята всего четыре очка, и из «боевых» пилотов он опережает только Маркуса Эриксона из «Заубера», который ни разу не попадал в зачетную десятку. У другого пилота «Заубера» Паскаля Верляйна 5 очков в активе, а после «Гран-при Сингапура» россиянина в чемпионате опередили и Джолион Палмер, которому показали на выход в «Рено», и Стоффель Вандорн из «Макларена».

Даниил в очередной раз не упустил возможности сказать, что ждет от команды определенности, и сам тут же сделал все, чтобы в «Ред Булл» и «Торо Россо» больше не сомневались. Только не в том, на что рассчитывает Квят. В общем, если российский гонщик останется без контракта на следующий год, не нужно искать врагов. У Квята он только один — он сам.

НУ И КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ?

Авария Квята стала лишь бледным оттенком яркой гонки, которая состоялась в Сингапуре. Итоги квалификации говорили о том, что будет интересно. Но огонь полыхнул уже в первом повороте, несмотря на моросивший дождь. И впервые за долгое время болельщики увидели настоящий старт под дождем, а не «тянучку» за машиной безопасности.

Стартовавший с поула Себастьян Феттель довольно резко сместился влево в сторону Макса Ферстаппена, а того с другой стороны пытался пройти Кими Райкконен. Произошел тройной контакт, а потом еще один, когда в замес попал Фернандо Алонсо. Пилот «Макларена» мало того, что стартовал с седьмого места, так вообще мог выйти на третье. Но Райкконен словно в отметку пробил в бок Ферстаппена, а того бросило на Алонсо. Болид испанца совершил в воздухе разворот на 360 градусов, получил пробоину, но Фернандо продолжил борьбу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJFA3JFcyj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Carnage at the start: Vettel, Verstappen, Raikkonen OUT. @lewishamilton leads in the wet! . #SingaporeGP #F1 #Formula1 #Vettel #Verstappen #Raikkonen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T12:18:04+00:00">Сен 17 2017 в 5:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Феттель же выбыл из гонки после пятого поворота, входя в который не удержал поврежденную машину, врезался в стену и без носового обтекателя сумел проехать этот поворот на задней скорости. Он развернулся и доехал-таки до боксов, но только чтобы не загружать сотрудников автодрома, которым и так пришлось убирать массу обломков.

Кто виноват в этой аварии? Нет однозначного ответа. А вот что совершенно ясно — тяжелейшее поражение в Сингапуре фактически лишило «Феррари» шансов побороться за Кубок конструкторов. Ну и поставило Феттеля в сложнейшую ситуацию в борьбе за чемпионский титул.

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ХЭМИЛТОН ПОЧТИ ЧЕМПИОН

Льюис Хэмилтон, стартовавший только пятым, не стал дергаться влево, а сместился вправо, и это оказалось наилучшим решением. После двойной аварии Феттеля британец стал лидером, и на его позиции никто не смог посягнуть. Третья победа подряд после летнего перерыва сделала его безоговорочным фаворитом в борьбе за титул.

Хэмилтон, как и его команда, не допустили ни единой ошибки по ходу «Гран-при Сингапура». Льюис абсолютно спокоен и уверен в собственных силах настолько, что даже рассказал накануне гонки, как пытается стать веганом и как это помогает ему в плане физической формы. В прошлом году, когда Хэмилтон до летнего перерыва уверенно вел чемпионскую гонку, он дрогнул после летнего перерыва, когда трижды подряд победил Росберг. Именно тот отрезок стал ключевым в борьбе за чемпионский титул-2016, и теперь, похоже, вновь становится таковым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">?TOP TEN ?<br><br>HAM ?<br>RIC<br>BOT <br>SAI<br>PER<br>PAL<br>VAN<br>STR<br>GRO<br>OCO<a href="https://twitter.com/hashtag/SingaporeGP?src=hash">#SingaporeGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/hMefhYLPkG">pic.twitter.com/hMefhYLPkG</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/909418721319489536">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вторым стал Дэн Риккьярдо, от которого ждали, наверное, хотя бы прессинга на Хэмилтона, а третьим — Валттери Боттас. Ничего необычного нет, если не смотреть на то, кто еще финишировал в очковой зоне. Сайнс показал лучший результат в карьере, Серхио Перес — отметил продление контракта с «Форс Индией», Джолион Палмер — набрал первые очки в сезоне и показал, что он не так плох, как про него говорили, Стоффель Вандорн — лучший результат в карьере, Лэнс Стролл, стартовавший с предпоследнего ряда, Роман Грожан и Эстебан Окон.

Следующая гонка чемпионата пройдет в Малайзии через две недели.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 14-й этап. «Гран-при Сингапура»

1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»). 2. Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — отставание 4,507. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 8,800. 4. Сайнс (Испания, «Торо Россо») — 22,822. 5. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 25,359. 6. Палмер (Великобритания, «Рено») — 27,259. 7. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 30,388. 8. Стролл (Канада, «Уильямс») — 41,696. 9. Грожан (Франция, «Хаас») — 43,282. 10. Окон (Франция, «Форс Индия») — 44, 795. 11. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 46,536. 12. Верляйн (Германия, «Заубер») — 2 круга.

Не финишировали: Магнуссен (Дания, «Хаас»), Хюлькенберг (Германия, «Рено»), Эрикссон (Швеция, «Заубер»), КВЯТ (Россия, «Торо Россо»), Алонсо (Испания, «Макларен»), Феттель (Германия, «Феррари»), Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»), Райкконен (Финляндия, «Феррари»).

Личный зачет:

1. Хэмилтон — 263. 2. Феттель- 235. 3. Боттас — 212. 4. Риккьярдо — 162. 5. Райкконен — 138. 6. Ферстаппен — 68. 7. Перес — 68. 8. Окон — 56. 9. Сайнс — 48. 10. Хюлькенберг — 34. 11. Масса — 31. 12. Стролл — 28. 13. Грожан — 26. 14. Магнуссен — 11. 15. Алонсо — 10. 16. Палмер — 8. 17. Вандорн — 7. 18. Верляйн — 5. 19. КВЯТ — 4.

Кубок конструкторов: 1. «Мерседес» — 475. 2. «Феррари» — 373. 3. «Ред Булл» — 230. 4. «Форс Индия» — 124. 5. «Уильямс» — 59. 6. «Торо Россо» — 52. 7. «Рено» — 42. 8. «Хаас» — 37. 9. «Макларен» — 17. 10. «Заубер» — 5.