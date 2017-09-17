Квят попросил прощения после нового провала
Дождь превратил «Гран-при Сингапура» в огонь: Квят — в стене, Хэмилтон — на вершине, Феттель — в ауте.
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Видимо, что-то случилось...
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Гонка в Сингапуре резко изменила ситуацию в борьбе за чемпионский титул и столь же резко ухудшила шансы Даниила Квята остаться в «Формуле-1» на следующий сезон. Льюис Хэмилтон успешно избежал стартового завала, выбрав наилучшую траекторию, и теперь на 28 очков опережает Себастьяна Феттеля. А Квят допустил грубую ошибку и завершил гонку после 10 кругов.
ПРОСТИТЕ, РЕБЯТА
Такими этими словами Даниил Квят завершил «Гран-при Сингапура» — гонку, спрогнозировать ход событий в которой было просто невозможно. Для пилота «Торо Россо» эта гонка продолжалась всего 11 кругов. На скользкой от дождя трассе он не удержал машину в седьмом повороте и врезался в заградительный барьер.
Непосредственно перед этим Квят
А ему эти очки были очень нужны, чтобы доказать: все, что происходит, просто стечение обстоятельств. Но в это уже сложно поверить. По статистике Даниил худший в пелотоне в нынешнем году. Похоже, Квят растерял всю уверенность, с которой приходил в «Формулу-1». Даже получив фантастический шанс, он не смог им воспользоваться. И винить, кроме самого себя, некого.
Ведь другой пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который в следующем сезоне будет отдан в аренду в «Рено», провел ночную гонку великолепно, финишировав на четвертом (!) месте. А в квалификации пробился в третий сегмент, пусть и показал в нем в итоге худшее время. Два пилота, которые соревновались еще в юниорских сериях, сейчас выступают словно в разных лигах.
На счету Квята всего четыре очка, и из «боевых» пилотов он опережает только Маркуса Эриксона из «Заубера», который ни разу не попадал в зачетную десятку. У другого пилота «Заубера» Паскаля Верляйна 5 очков в активе, а после «Гран-при Сингапура» россиянина в чемпионате опередили и Джолион Палмер, которому показали на выход в «Рено», и Стоффель Вандорн из «Макларена».
Даниил в очередной раз не упустил возможности сказать, что ждет от команды определенности, и сам тут же сделал все, чтобы в «Ред Булл» и «Торо Россо» больше не сомневались. Только не в том, на что рассчитывает Квят. В общем, если российский гонщик останется без контракта на следующий год, не нужно искать врагов. У Квята он только один — он сам.
НУ И КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ?
Авария Квята стала лишь бледным оттенком яркой гонки, которая состоялась в Сингапуре. Итоги квалификации говорили о том, что будет интересно. Но огонь полыхнул уже в первом повороте, несмотря на моросивший дождь. И впервые за долгое время болельщики увидели настоящий старт под дождем, а не «тянучку» за машиной безопасности.
Стартовавший с поула Себастьян Феттель довольно резко сместился влево в сторону Макса Ферстаппена, а того с другой стороны пытался пройти Кими Райкконен. Произошел тройной контакт, а потом еще один, когда в замес попал Фернандо Алонсо. Пилот «Макларена» мало того, что стартовал с седьмого места, так вообще мог выйти на третье. Но Райкконен словно в отметку пробил в бок Ферстаппена, а того бросило на Алонсо. Болид испанца совершил в воздухе разворот на 360 градусов, получил пробоину, но Фернандо продолжил борьбу.
Феттель же выбыл из гонки после пятого поворота, входя в который не удержал поврежденную машину, врезался в стену и без носового обтекателя сумел проехать этот поворот на задней скорости. Он развернулся и
Кто виноват в этой аварии? Нет однозначного ответа. А вот что совершенно ясно — тяжелейшее поражение в Сингапуре фактически лишило «Феррари» шансов побороться за Кубок конструкторов. Ну и поставило Феттеля в сложнейшую ситуацию в борьбе за чемпионский титул.
ХЭМИЛТОН ПОЧТИ ЧЕМПИОН
Льюис Хэмилтон, стартовавший только пятым, не стал дергаться влево, а сместился вправо, и это оказалось наилучшим решением. После двойной аварии Феттеля британец стал лидером, и на его позиции никто не смог посягнуть. Третья победа подряд после летнего перерыва сделала его безоговорочным фаворитом в борьбе за титул.
Хэмилтон, как и его команда, не допустили ни единой ошибки по ходу «Гран-при Сингапура». Льюис абсолютно спокоен и уверен в собственных силах настолько, что даже рассказал накануне гонки, как пытается стать веганом и как это помогает ему в плане физической формы. В прошлом году, когда Хэмилтон до летнего перерыва уверенно вел чемпионскую гонку, он дрогнул после летнего перерыва, когда трижды подряд победил Росберг. Именно тот отрезок стал ключевым в борьбе за чемпионский титул-2016, и теперь, похоже, вновь становится таковым.
Вторым стал Дэн Риккьярдо, от которого ждали, наверное, хотя бы прессинга на Хэмилтона, а третьим — Валттери Боттас. Ничего необычного нет, если не смотреть на то, кто еще финишировал в очковой зоне. Сайнс показал лучший результат в карьере, Серхио Перес — отметил продление контракта с «Форс Индией», Джолион Палмер — набрал первые очки в сезоне и показал, что он не так плох, как про него говорили, Стоффель Вандорн — лучший результат в карьере, Лэнс Стролл, стартовавший с предпоследнего ряда, Роман Грожан и Эстебан Окон.
Следующая гонка чемпионата пройдет в Малайзии через две недели.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 14-й этап. «Гран-при Сингапура»
1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»). 2. Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — отставание 4,507. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 8,800. 4. Сайнс (Испания, «Торо Россо») — 22,822. 5. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 25,359. 6. Палмер (Великобритания, «Рено») — 27,259. 7. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 30,388. 8. Стролл (Канада, «Уильямс») — 41,696. 9. Грожан (Франция, «Хаас») — 43,282. 10. Окон (Франция, «Форс Индия») — 44, 795. 11. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 46,536. 12. Верляйн (Германия, «Заубер») — 2 круга.
Не финишировали: Магнуссен (Дания, «Хаас»), Хюлькенберг (Германия, «Рено»), Эрикссон (Швеция, «Заубер»), КВЯТ (Россия, «Торо Россо»), Алонсо (Испания, «Макларен»), Феттель (Германия, «Феррари»), Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»), Райкконен (Финляндия, «Феррари»).
Личный зачет:
1. Хэмилтон — 263. 2. Феттель- 235. 3. Боттас — 212. 4. Риккьярдо — 162. 5. Райкконен — 138. 6. Ферстаппен — 68. 7. Перес — 68. 8. Окон — 56. 9. Сайнс — 48. 10. Хюлькенберг — 34. 11. Масса — 31. 12. Стролл — 28. 13. Грожан — 26. 14. Магнуссен — 11. 15. Алонсо — 10. 16. Палмер — 8. 17. Вандорн — 7. 18. Верляйн — 5. 19. КВЯТ — 4.
Кубок конструкторов: 1. «Мерседес» — 475. 2. «Феррари» — 373. 3. «Ред Булл» — 230. 4. «Форс Индия» — 124. 5. «Уильямс» — 59. 6. «Торо Россо» — 52. 7. «Рено» — 42. 8. «Хаас» — 37. 9. «Макларен» — 17. 10. «Заубер» — 5.
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