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https://sport.mail.ru/news/autosport/31029614/
17 сентября 2017, 0:30 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Школьный автобус выехал на трассу во время гонки Формулы-4 в США

Странный и в то же время забавный инцидент произошёл в США на трассе в Остине в Американской Формуле-4.

Во время гонки на трек выехал школьный автобус. Кроме водителя и одного пассажира в общественном транспорте не было никого.

Гонка сразу же была прервана красными флагами, а сам автобус покинул гоночную трассу. Как сообщает Racer, этот автобус используется для перевозки маршалов, однако его водитель преждевременно выехал на трассу, тем самым спровоцировав остановку соревнований.
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