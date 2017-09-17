Школьный автобус выехал на трассу во время гонки Формулы-4 в США
Странный и в то же время забавный инцидент произошёл в США на трассе в Остине в Американской Формуле-4.
Во время гонки на трек выехал школьный автобус. Кроме водителя и одного пассажира в общественном транспорте не было никого.
Гонка сразу же была прервана красными флагами, а сам автобус покинул гоночную трассу. Как сообщает Racer, этот автобус используется для перевозки маршалов, однако его водитель преждевременно выехал на трассу, тем самым спровоцировав остановку соревнований.
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