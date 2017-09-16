Россиянин Оруджев победил во второй гонке этапа чемпионата «Формулы V8 3,5» в США
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Россиянин Егор Оруджев из SMP Racing by AVF одержал победу во второй гонке этапа чемпионата «Формулы V8 3.5» в Остине (США) и поднялся на третье место в общем зачете.
Оруджев показал время 43 минуты 42,573 секунды, вторым стал испанец Алекс Палу (Teo Martin Motorsport), проигравший российскому пилоту 5,418 секунды, замкнул тройку мексиканец Диего Менчака (Fortec Motosports, +22,194).
Другой российский пилот SMP Racing by AVF Матевос Исаакян финишировал шестым (+52,896), Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport, +2 минуты 1,104 секунды) занял восьмое место.
В общем зачете лидирует бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus (223), Исаакян (213) — второй, Оруджев (198) — третий.
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