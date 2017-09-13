Карякин оплатил заявку на участие в ралли «Дакар» без спонсорской поддержки

«Заявку я закрыл только свою, а заявки по техникам и по остальным членам команды я, если найду деньги, буду платить с удорожанием. Например, чтобы привезти с собой техников, необходимо будет заплатить на 10−15% больше, чем было изначально. Какую-то часть заявки я оплатил своими средствами, также мне помог мой товарищ», — сказал он, добавив, что без техников участие в ралли невозможно.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей.

Карякин добавил, что сейчас у него есть предложение участвовать в «Дакаре» 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. «Мне бы не хотелось принимать такое решение, я хотел бы участвовать за Россию, поэтому борюсь за это, активно ищу спонсоров», — отметил спортсмен, не уточнив, за какую именно страну ему предложили выступать.

В начале сентября Карякин занял третье место на третьем этапе всероссийской гонке Can-Am X Race, который прошел в Астрахани. В каждом этапе Can-Am X Race принимает участие порядка 50 экипажей на квадроциклах. Призовой фонд гонки — 5 млн рублей.

«Я выиграл сертификат на 30 тыс. рублей, но это не те средства, которые могут спасти ситуацию», — подчеркнул Карякин.