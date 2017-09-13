Карякин оплатил заявку на участие в ралли «Дакар» без спонсорской поддержки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин полностью оплатил заявку на участие в ралли следующего года в условиях отсутствия спонсорской поддержки. Как рассказал Карякин ТАСС, заявка на одного гонщика стоит 1,5 млн рублей.
«Заявку я закрыл только свою, а заявки по техникам и по остальным членам команды я, если найду деньги, буду платить с удорожанием. Например, чтобы привезти с собой техников, необходимо будет заплатить на 10−15% больше, чем было изначально.
Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в
Карякин добавил, что сейчас у него есть предложение участвовать в «Дакаре» 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. «Мне бы не хотелось принимать такое решение, я хотел бы участвовать за Россию, поэтому борюсь за это, активно ищу спонсоров», — отметил спортсмен, не уточнив, за какую именно страну ему предложили выступать.
В начале сентября Карякин занял третье место на третьем этапе всероссийской гонке
«Я выиграл сертификат на 30 тыс. рублей, но это не те средства, которые могут спасти ситуацию», — подчеркнул Карякин.
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