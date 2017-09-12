Победа за 8 секунд. Как дрэг-рейсинг выглядит изнутри

Пилоты выстроились на дрэг-стрипе «Крепости Грозной» в ожидании приветствий официальных лиц Чеченской Республики. Напротив них в боксах стояли десятки автомобилей от искусно прокачанных «восьмёрок» и «Таврий» до экзотических про-модов и топ-дрэгстеров, мощности которых измеряются тысячами лошадиных сил. В этот уик-энд в Грозном проходил финальный этап чемпионата России по дрэг-рейсингу, которого все пилоты ждали с нетерпением. Дрэг-стрип «Крепости Грозной» считается лучшим в стране, ведь именно здесь пилоты разгоняют технику до максимума и ставят рекорды.

Добро пожаловать в «Крепость»

Команда MaxRide Motorsport прибывает на трассу накануне первого дня заездов. Прежде чем выйти на трассу, необходимо вновь перепроверить автомобиль и пройти техническую проверку комиссарами на соответствие регламенту. Заезды начинаются в субботу — с десяти утра до семи вечера в порядке живой очереди пилоты проходят квалификацию. Задача — показать минимальное «чистое» время (время прохождения от линии старта до отметки финиша, без учёта задержки реакции на сигнал светофора). По итогам квалификации формируется сетка финальных заездов: победитель квалификации в ⅛-финала встретится с занявшим 16-е место, автор второго результата стартует с обладателем 15-й позиции и так далее. Финальные заезды — кульминация уик-энда, они определяют победителя этапа и количество очков в зачёте чемпионата России.

Максим Кривобоков, пилот MaxRide Motorsport, приехал в Грозный с девятым местом в общем зачёте. Кривобоков — один из наиболее уважаемых в паддоке пилотов. Он известен в том числе тем, что находил редкие книги о тюнинге, переводил их на русский и делился переводами со всеми желающими. Именно ему Олег Кондаков доверил починку своего про-мода Dodge Viper, разбитого на этапе в Минске.



Сам Кривобоков выступает на дрэгстере Toyota Soarer, его рекорд — 8,85 секунды на четверти мили. На машине установлен 1000-сильный двигатель «биг-блок» объёмом три литра, а также турбина BorgWarner S480. Масса автомобиля — около 1300 кг. На «Крепость Грозную» Кривобоков приехал в том числе за новым рекордом. Гонщики любят этот дрэг-стрип, поскольку качественное покрытие позволяет реализовать весь потенциал машины.

«Это лучший дрэг-стрип страны в настоящий момент, — говорит Максим. — В первую очередь это связано с тем, что он очень ровный. Трасса недавно построена, её поддерживают в хорошем состоянии. Она максимально ровная, а это критично важно для наших автомобилей. На высокой скорости любая кочка может повернуть машину, может произойти занос или другая аварийная ситуация. Если на разгоне колёса немножко “поднесло”, колесо провернулось, ты уже потерял время. В Грозном идеально ровный асфальт, плюс эта трасса достаточно широкая. Кроме того, здесь никогда не подводит погода».



Чтобы проехать одну четвёртую мили за минимальное время, одной мощности недостаточно. Здесь главное то, как эта мощность передаётся колёсам, насколько эффективно работает резина, несущая на себе болид к финишу. Заезд — это паззл, состоящий из сотен элементов, и все их необходимо собрать воедино за восемь секунд.

Без запасных парашютов

В боксах Soarer стоит в полуобнажённом виде. Кожух воздухозаборника и носовой обтекатель крепят на машину только перед выездом на трассу. К стартовой площадке автомобиль катят механики: мотор перегреется, если запустить его слишком рано. В «накопителе» — зоне, где участники ожидают старта, — уже стоят несколько машин. Вокруг каждой — по три-четыре человека из числа персонала команд.



В очереди на стартовую площадку участники обмениваются последними слухами и шутят друг с другом, вспоминают прошедшие заезды. Здесь снимают видео последних минут подготовки, и какое-то время царит довольно расслабленная атмосфера. Но чем ближе к стартовой площадке, тем меньше разговоров — пришло время максимальной концентрации. Механики помогают пилоту поправить HANS и пристегнуться, двигатель заводится в последний момент.

Дрэгстер медленно встаёт на проклеенную резиной дорожку. Сначала происходит прогрев: асфальт в стартовой зоне поливают водой, пилот держит машину на месте и давит на газ, резина проскальзывает, машины срывается на десятки метров вперёд и медленно возвращается на место. На прогрев и подготовку к старту у пилота не более трёх минут. Отсчёт времени начинается по сигналу судьи, а заканчивается при пересечении линии «пре-стейдж» — постановкой в эту зону пилот показывает готовность к старту. В случае парных заездов гонщик должен остановиться, пока соперник не встанет на «пре-стейдж», затем оба автомобиля медленно двигаются на линию «стейдж» — собственно, точку старта. Постановка на «стейдж» должна занимать не более семи секунд — это правило введено, чтобы исключить возможность остывания резины у одного из соперников. Через пару секунд после постановки на «стейдж» на светофоре загораются три ряда жёлтых огней, через 0,4 секунды — зелёные. В квалификации пилоты предпочитают выступать по одному — меньше отвлекающих факторов. Автомобиль пулей и с огромным грохотом срывается с места. Проходит всего две-три секунды, и дрэгстер уже представляет собой точку на горизонте.



Команда — инженер Александр Ридель, механики Константин Гомаско и Дмитрий Павлов, а также менеджер Анна Горохова — оборачивается на табло позади стартового створа — 8,854 секунды. Команда тотчас бежит через «накопитель» и весь пит-лейн, чтобы забрать автомобиль и докатить до боксов. Первая попытка получилась неидеальной: «просадка» мощности на второй передаче. По возвращении в боксы механики снимают обтекатель и вновь тщательно перепроверяют весь автомобиль. Эти 402 метра он проехал в предельных режимах, и выйти из строя могла любая мелочь, а на таких скоростях мелочей не бывает. На подготовку болида к новому заезду уходит порядка 40 минут, после чего команда вновь катит дрэгстер к старту. Во второй попытке Кривобоков стартует на недостаточно высоких оборотах и проходит дистанцию с небольшой пробуксовкой. «Чистое» время — 8,858 секунды.



Не удалось улучшиться и в третьей попытке — пилот слишком рано переключился на вторую передачу, спутав блик с сигналом шифт-лампы. Однако хуже другое: не раскрылись парашюты. Парашюты помогают гасить скорость на торможении после финиша и стабилизируют поведение машины при резком замедлении. Автомобили оборудованы парой парашютов, которые срабатывают одновременно при спуске ручки на крыше кабины. Запасной пары на машине нет. «Мне повезло, что так переключился, иначе мог бы и не успеть затормозить», — говорит Максим.



Механизм выпуска парашютов заело, рычаг спуска не сработал. Автомобиль снова в боксах, обтекатель снят, механики разбираются с парашютами. Спустя некоторое время поломку удалось устранить, но на новую попытку времени уже не хватило: на «Крепость Грозную» опустилась ночь.

День финальных заездов

Воскресный день начинается с финального сеанса квалификации. Кривобоков выезжает на новую попытку — десять секунд. С парашютами всё в порядке, но по-прежнему чувствуется нехватка мощности. Инженер и механики вновь проверяют всё в двигателе, но идентифицировать причину проблемы не удаётся. В заключительной попытке Максим проезжает четверть мили за 8,92 — снова без улучшения. Впрочем, показанного накануне результата достаточно, чтобы пройти квалификацию как в чемпионате России — зачёте Unlimited Street, так и в классе Fast Street B (автомобили с полным и задним приводом с сохранением ¾ кузова, а также машины и шасси с приводом на переднюю ось) Кубка России.



После квалификации в заездах наступил перерыв: пока организаторы готовились к церемонии открытия, на пит-лейне для болельщиков началась автограф-сессия. Зрители свободно фотографировались с гонщиками и сами позировали на фоне машин. Наконец пришло время решающих парных заездов. В них уже считается «грязное» время — результат с учётом времени реакции. Суть проста: кто первым доедет до финиша дрэг-стрипа, тот проходит дальше по турнирной сетке.



Первый заезд Кривобокова — ⅛-финала этапа чемпионата России против Nissan Skyline GT-R Дмитрия Капустина. Кривобоков блестяще стартует с временем реакции 0,04 секунды и уже на первых метрах вырывается вперёд. «Грязное» время — 8,973 секунды, и лидер MaxRide Motorsport проходит в четвертьфинал. Обычно пилот реагирует на сигнал светофора за 0,4−0,5 секунды, но уверенный старт в самом начале решил исход заезда. Кривобоков начинает процедуру старта ещё до зелёного сигнала светофора: на передачу мощности от двигателя к колёсам уходит несколько десятых секунды и секрет в том, чтобы наиболее точно поймать момент зелёного сигнала светофора. В то же время это серьёзный риск, поскольку в случае фальстарта пилот автоматически проигрывает гонку.

Тем временем на связь с командой вышел Рииво Синиярв, друг Максима из Эстонии. Он следил за заездами по онлайн-трансляции и заметил, что машине не хватает мощности. Синиярв написал коллеге, что прежде сам сталкивался с похожими трудностями и выяснил тогда, что на высокой скорости через воздухозаборник топливную смесь сдувало с карбюратора. Эстонец посоветовал команде полностью заклеить «ноздрю», чтобы избежать этой проблемы. MaxRide Motorsport прислушались к совету и полностью заклеили воздухозаборник лентой.

Следующий заезд Кривобокова с Вадимом Тимашевым — ещё один Nissan Skyline GT-R — в рамках Кубка России. Максим снова блестяще стартует — время реакции всего лишь 0,08 секунды, соперник же тронулся с места четырьмя десятыми позже. Но на разгоне Soarer повело в сторону, Кривобоков сбросил скорость, чтобы поймать автомобиль, и уступил инициативу. Максим продолжил заезд и вновь «встал» на газ. На финише машина достигла 247 км/ч, это значило, что мощность появилась, идея заклеить воздухозаборник оказалась верной. Заезд, увы, выиграл Тимашев — 8,625 против 9,625 секунды.

Соперником MaxRide Motorsport по четвертьфиналу чемпионата России стал Андрей Кравченко — один из лучших пилотов первенства на мощнейшем про-моде TopSpeed с 8,6-литровым двигателем, способным развивать четыре тысячи лошадиных сил. Обе машины практически одновременно срываются с места, но про-мод уверенно уносится вперёд, а Soarer через несколько десятков метров сбрасывает темп и встаёт у отбойника — не выдержав мощности, порвался кардан.



«Великолепная гонка, одна из лучших в сезоне, — подводит итоги Кривобоков. — К сожалению, техника подвела, но объективно это обычное дело в нашем спорте. Это спорт в первую очередь инженерный, а не водительский, как, например, “кольцо”. Конечно, всегда расстраиваешься, когда техника ломается, но такое бывает. Будем бороться дальше, в следующем сезоне. Этот сезон закрыт».

Победила дружба. Дважды

Синий Soarer благополучно добрался до боксов на эвакуаторе. Машину закатили в боксы, а пока она дожидается ремонта и отправки домой в Новосибирск, команда отправляется на трибуну посмотреть за заключительными заездами. Андрей Кравченко в полуфинале вышел на Александра Альбина, который выступает на топ-дрэгстере. Андрей стартовал на четыре десятых быстрее и ещё четыре выиграл на дистанции, пробившись в финал. Во втором полуфинале встретились фаворит этапа Дмитрий Саморуков на про-моде Dodge Viper DT и литовский спортсмен Гиедрюс Юревичюс, который привёз в Грозный altered-дрэгстер Fiat Topolino. Юревичюс лучше стартовал, но Саморуков отыгрался по ходу заезда и по «грязному» времени опередил соперника на три десятых секунды.

Так, в заезде за третье место встретились Альбин и Юревичус, но на старте у гостя из Литвы возникли технические проблемы и Александру третье место досталось фактически без борьбы. Финальный заезд с участием Саморукова и Кравченко и вовсе провести не удалось — над «Крепостью Грозной» вновь стемнело и проводить гонки стало небезопасно. Согласно регламенту, победа в таком случае присуждается обоим пилотам. Таким образом, в финале чемпионата в буквальном смысле победила дружба. Ну, а чемпионский титул — уже во второй год подряд — оформил Дмитрий Саморуков.

Дружба победила и в другом соревновании, которое проходило в Грозном — дуэли Марии Пановой и Михаила Алёшина. Панова, одна из самых известных представительниц российского дрэг-рейсинга, и Алёшин состязались в нескольких испытаниях: на картинговой трассе, в викторине с вопросами о дрэг-рейсинге, в складывании тормозных парашютов и исполнении «бёрн-аута» за рулём про-мода Саморукова. Для обоих это был первый опыт управления машиной такой мощности. Оба благополучно справились с заданиями, а судьи объявили ничейный результат 3:3.