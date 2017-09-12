Победа за 8 секунд. Как дрэг-рейсинг выглядит изнутри
Если вы думаете, что проехать по прямой 402 метра легко и всё решают лишь лошадиные силы, то вы ничего не знаете о
дрэг-рейсинге.
Пилоты выстроились на
Добро пожаловать в «Крепость»
Команда MaxRide Motorsport прибывает на трассу накануне первого дня заездов. Прежде чем выйти на трассу, необходимо вновь перепроверить автомобиль и пройти техническую проверку комиссарами на соответствие регламенту. Заезды начинаются в субботу — с десяти утра до семи вечера в порядке живой очереди пилоты проходят квалификацию. Задача — показать минимальное «чистое» время (время прохождения от линии старта до отметки финиша, без учёта задержки реакции на сигнал светофора). По итогам квалификации формируется сетка финальных заездов: победитель квалификации в ⅛-финала встретится с занявшим 16-е место, автор второго результата стартует с обладателем 15-й позиции и так далее. Финальные заезды — кульминация
Максим Кривобоков, пилот MaxRide Motorsport, приехал в Грозный с девятым местом в общем зачёте. Кривобоков — один из наиболее уважаемых в паддоке пилотов. Он известен в том числе тем, что находил редкие книги о тюнинге, переводил их на русский и делился переводами со всеми желающими. Именно ему Олег Кондаков доверил починку своего
Сам Кривобоков выступает на дрэгстере Toyota Soarer, его рекорд — 8,85 секунды на четверти мили. На машине установлен 1000-сильный двигатель «биг-блок» объёмом три литра, а также турбина BorgWarner S480. Масса автомобиля — около 1300 кг. На «Крепость Грозную» Кривобоков приехал в том числе за новым рекордом. Гонщики любят этот
«Это лучший
Чтобы проехать одну четвёртую мили за минимальное время, одной мощности недостаточно. Здесь главное то, как эта мощность передаётся колёсам, насколько эффективно работает резина, несущая на себе болид к финишу. Заезд — это паззл, состоящий из сотен элементов, и все их необходимо собрать воедино за восемь секунд.
Без запасных парашютов
В боксах Soarer стоит в полуобнажённом виде. Кожух воздухозаборника и носовой обтекатель крепят на машину только перед выездом на трассу. К стартовой площадке автомобиль катят механики: мотор перегреется, если запустить его слишком рано. В «накопителе» — зоне, где участники ожидают старта, — уже стоят несколько машин. Вокруг каждой — по
В очереди на стартовую площадку участники обмениваются последними слухами и шутят друг с другом, вспоминают прошедшие заезды. Здесь снимают видео последних минут подготовки, и
Дрэгстер медленно встаёт на проклеенную резиной дорожку. Сначала происходит прогрев: асфальт в стартовой зоне поливают водой, пилот держит машину на месте и давит на газ, резина проскальзывает, машины срывается на десятки метров вперёд и медленно возвращается на место. На прогрев и подготовку к старту у пилота не более трёх минут. Отсчёт времени начинается по сигналу судьи, а заканчивается при пересечении линии «пре-стейдж» — постановкой в эту зону пилот показывает готовность к старту. В случае парных заездов гонщик должен остановиться, пока соперник не встанет на «пре-стейдж», затем оба автомобиля медленно двигаются на линию «стейдж» — собственно, точку старта. Постановка на «стейдж» должна занимать не более семи секунд — это правило введено, чтобы исключить возможность остывания резины у одного из соперников. Через пару секунд после постановки на «стейдж» на светофоре загораются три ряда жёлтых огней, через 0,4 секунды — зелёные. В квалификации пилоты предпочитают выступать по одному — меньше отвлекающих факторов. Автомобиль пулей и с огромным грохотом срывается с места. Проходит всего
Команда — инженер Александр Ридель, механики Константин Гомаско и Дмитрий Павлов, а также менеджер Анна Горохова — оборачивается на табло позади стартового створа — 8,854 секунды. Команда тотчас бежит через «накопитель» и весь
Не удалось улучшиться и в третьей попытке — пилот слишком рано переключился на вторую передачу, спутав блик с сигналом
Механизм выпуска парашютов заело, рычаг спуска не сработал. Автомобиль снова в боксах, обтекатель снят, механики разбираются с парашютами. Спустя некоторое время поломку удалось устранить, но на новую попытку времени уже не хватило: на «Крепость Грозную» опустилась ночь.
День финальных заездов
Воскресный день начинается с финального сеанса квалификации. Кривобоков выезжает на новую попытку — десять секунд. С парашютами всё в порядке, но
После квалификации в заездах наступил перерыв: пока организаторы готовились к церемонии открытия, на
Первый заезд Кривобокова — ⅛-финала этапа чемпионата России против Nissan Skyline
Тем временем на связь с командой вышел Рииво Синиярв, друг Максима из Эстонии. Он следил за заездами по
Следующий заезд Кривобокова с Вадимом Тимашевым — ещё один Nissan Skyline
Соперником MaxRide Motorsport по четвертьфиналу чемпионата России стал Андрей Кравченко — один из лучших пилотов первенства на мощнейшем
«Великолепная гонка, одна из лучших в сезоне, — подводит итоги Кривобоков. — К сожалению, техника подвела, но объективно это обычное дело в нашем спорте. Это спорт в первую очередь инженерный, а не водительский, как, например, “кольцо”. Конечно, всегда расстраиваешься, когда техника ломается, но такое бывает. Будем бороться дальше, в следующем сезоне. Этот сезон закрыт».
Победила дружба. Дважды
Синий Soarer благополучно добрался до боксов на эвакуаторе. Машину закатили в боксы, а пока она дожидается ремонта и отправки домой в Новосибирск, команда отправляется на трибуну посмотреть за заключительными заездами. Андрей Кравченко в полуфинале вышел на Александра Альбина, который выступает на
Так, в заезде за третье место встретились Альбин и Юревичус, но на старте у гостя из Литвы возникли технические проблемы и Александру третье место досталось фактически без борьбы. Финальный заезд с участием Саморукова и Кравченко и вовсе провести не удалось — над «Крепостью Грозной» вновь стемнело и проводить гонки стало небезопасно. Согласно регламенту, победа в таком случае присуждается обоим пилотам. Таким образом, в финале чемпионата в буквальном смысле победила дружба. Ну, а чемпионский титул — уже во второй год подряд — оформил Дмитрий Саморуков.
Дружба победила и в другом соревновании, которое проходило в Грозном — дуэли Марии Пановой и Михаила Алёшина. Панова, одна из самых известных представительниц российского
«Прикольный и злой зверь! Я была готова к тому, что он поедет практически без газа, но всё равно неожиданностью стало то, как быстро он поехал.
«Я довольно агрессивный гонщик, но за рулём
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