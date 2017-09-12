С 23 по 24 сентября на автодроме Kazan Ring пройдёт заключительный этап РСКГ

Во время финала СМП РСКГ зрители смогут насладиться борьбой лучших пилотов страны и Татарстана, которую спортсмены продемонстрируют во время пяти субботних и пяти воскресных гонок. В перерывах можно пообщаться с именитыми спортсменами во время автограф-сессий, принять участие в конкурсах для взрослых и детей и собственными глазами увидеть, чем живет гоночный паддок, отмечается в официальном пресс-релизе РСКГ.

Также в эти выходные станет известно имя счастливчика из числа зрителей, которому достанется хетчбэк LADA Kalina Drive Active. На протяжении всего сезона титульный партнёр СМП РСКГ, LADA Sport ROSNEFT, разыгрывал среди болельщиков новые автомобили. До этого владельцами машин становились жители республик Чечня и Татарстан, Смоленской, Нижегородской и Московской областей.