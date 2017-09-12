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12 сентября 2017, 12:04 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин об уходе из IndyCar: Иногда факторы складываются не в твою пользу

Пилот программы развития автоспорта SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал свой досрочный уход из команды Schmidt Peterson Motorsport, за которую с 2014 года выступал в американской серии IndyCar.

Пилот программы развития автоспорта SMP Racing Михаил <span class=error>Алёшин</span> прокомментировал свой досрочный уход из команды Schmidt Peterson Motorsport за которую с 2014 года выступал в американской серии IndyCar. Увеличить
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«Факторы иногда складываются не в твою пользу, по разным причинам. Помимо этого, честно говоря, мы решили сконцентрировать всё своё внимание на подготовке нового прототипа. И, учитывая то, как складывался сезон в IndyCar, плюс тот факт, что у нас на носу тесты BR1, а мой опыт в подготовке этой машины очень нужен, в итоге совместно мы решили, что необходимо сосредоточиться на этой программе, потому что это вообще самая важная программа SMP Racing на данный момент», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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