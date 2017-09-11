Монтойя установил новый мировой рекорд по разгону с места на Bugatti Chiron

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Для разгона с нуля до 400 км/ч Монтойе потребовалось 32,6 секунды и 2,6 км дорожного полотна, на торможение до нуля ушло 9,3 секунды и потребовался путь в 491 метр, сообщает F1 Fanatic. Общее время разгона и торможения — 41,96 секунды, а протяжённость потребовавшегося пути — 2112 метров.



Автомобиль Bugatti Chiron оснащён силовой установкой W12 объёмом восемь литров со сдвоенной турбиной, способной выдать 1500 л.с.